Excel: Zahl in Zeit umwandeln

Lösung: Das ist ganz einfach. In Zelle A2 steht Ihr Wert, also «201456». In Zelle B2 verwenden Sie folgende Formel: =A2/86400, denn 86400 entspricht 60x60x24 (Sekunden, Minuten, Stunden).

Verwenden Sie jetzt für B2 das Zellformat «Benutzerdefiniert» und tragen dort [h]:mm:ss ein. (PCtipp-Forum)