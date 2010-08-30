30. Aug 2010
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Excel: Zahl in Zeit umwandeln
Problem: Wer kann mir sagen, wie ich einen Wert wie z.B. 201456 Sekunden mittels Excel in Stunden, Minuten und Sekunden umwandeln kann? Ich hätte gerne eine Darstellung wie 55:57:36.
Lösung: Das ist ganz einfach. In Zelle A2 steht Ihr Wert, also «201456». In Zelle B2 verwenden Sie folgende Formel: =A2/86400, denn 86400 entspricht 60x60x24 (Sekunden, Minuten, Stunden).
Verwenden Sie jetzt für B2 das Zellformat «Benutzerdefiniert» und tragen dort [h]:mm:ss ein. (PCtipp-Forum)
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