Excel: Zahlen in Tausend oder Mio. anzeigen

Die nächsten Jahresabschlüsse bei Firmen und Vereinen kommen bestimmt! Je nach Unternehmensgrösse will man sich bei der Präsentation des Jahresabschlusses oder Budgets nicht mehr mit einzelnen Franken oder Euros abgeben. Man will die Zahlen darum lieber auf Tausender oder Millionen runden – und diese auch gleich «in Tausend» oder «in Millionen» anzeigen.

Verwenden Sie hierfür ein benutzerdefiniertes Zahlenformat. Markieren Sie die Zellen mit den Zahlen. Klicken Sie den markierten Bereich mit rechter Maustaste an und gehen Sie zu Zellen formatieren. Im Reiter Zahlen wählen Sie in der linken Spalte den untersten Eintrag Benutzerdefiniert.

Überschreiben Sie das Zellformat im Feld Typ mit dem passenden Format. Aufgepasst! Das Zellformat unterscheidet sich, je nachdem, ob Sie fürs Tausendertrennzeichen nach Schweizer Manier ein Hochkomma (') verwenden oder einen Tausenderpunkt wie in Deutschland üblich. Für beide Schreibweisen berücksichtigen wir hier sowohl die Darstellung positiver als auch negative Zahlen. Die Formatierung für die negativen Zahlen steht jeweils nach dem Strichpunkt (;).

Für die Regionseinstellung «Deutsch (Schweiz)» greifen Sie zu dieser benutzerdefinierten Formatierung:

für «in Tausend»: #'##0';-#'##0'

für «in Millionen»: #'##0'';-#'##0''

Passen Sie gut auf: Das sind alles einfache, gerade Hochkommas/Apostrophe ('), für «in Mio.» sogar zwei hintereinander (''); es sind keine Accents Aigus (´) Accents graves (`) oder gar Zollzeichen (").