Excel: Zahlenformat direkt in Formel mitgeben

In Excel können Sie Zahlen aus einer Zelle tipptopp mit Texten kombinieren, indem Sie die Textelemente und die Zahlen aus den gewünschten Zellen mit einer simplen Formel verketten.

Ein Beispiel: Wenn Sie gerne den Preis aus Spalte C mit dem Text «UVP = CHF» verketten wollen, wird dank der Formel ="UVP = CHF "&C2 ein Text wie «UVP = CHF 180». So weit, so gut.

Aber was ist mit dem Zahlenformat?

Nun bleibt da ein Problem. Sie haben zwar der Spalte C («Preis») das gewünschte Zahlenformat verpasst, nämlich mit zwei Kommastellen: «180.00». In Spalte D erscheint die aus C übernommene Zahl aber trotzdem ohne die Kommastellen: «180». Sie hätten die Kommastellen dort doch auch gerne drin. Die Spalte D können Sie logischerweise nicht mit dem Zahlenformat formatieren, denn dort soll ja ein Text stehen, in dem die Zahl bloss erwähnt wird.