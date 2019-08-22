Excel: Zahlenformate für Wiederverwendung speichern

Zellformatvorlage aus anderer Mappe holen

Aber was ist nun mit anderen Mappen? Wenn Sie diese Arbeitsmappe schliessen, werden Sie feststellen, dass eine neue Mappe das Format wieder nicht anbietet! Öffnen Sie aber im Hintergrund die andere Mappe, in der Sie Ihr Format vorhin definiert haben. Nun gehts auch in der neuen Mappe zu Zellenformatvorlagen. Wählen Sie dort den Befehl Formatvorlagen zusammenführen. Sofern die andere Excel-Datei, die Ihre Formatvorlage enthält, ebenfalls geöffnet ist, zeigt es Ihnen diese nun an. Klicken Sie drauf und gehen Sie zu OK. Jetzt steht Ihnen die Zellenformatvorlage auch in der neuen Excel-Arbeitsmappe zur Verfügung.

Zentrale Verwaltung

Falls mehrere oder besonders komplizierte benutzerdefinierte Zellvorlagen zusammenkommen, empfiehlt es sich, diese zentral zu verwalten. Sie können alle in eine Mappe stecken. Öffnen Sie alle Excel-Arbeitsmappen, in denen Sie auf beschriebenem Weg benutzerdefinierte Zellformatvorlagen erstellt haben. Öffnen Sie nun eine neue leere Mappe. Importieren Sie via Start/Formatvorlagen/Zellenformatvorlagen/Formatvorlagen zusammenführen die Vorlagen aus jeder Mappe. Speichern Sie nun diese via Datei/Speichern unter mit dem Dateityp Excel-Vorlage mit der Datei-Endung .xltx an einen gut erreichbaren Ort. Legen Sie sich eine Verknüpfung dazu bereit oder heften Sie die Datei an Ihr Excel-Icon in der Taskleiste.

Wenn Sie in Zukunft Ihre Zellformate brauchen, öffnen Sie die Datei und führen Sie die Vorlagen wieder mit der aktuellen Datei zusammen, damit Sie diese auch in der neuen Mappe nutzen können. (PCtipp-Forum)