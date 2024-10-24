Excel: Was sind das für zehn- oder dreizehnstellige Zeitangaben?

Ihr Datenbankverantwortlicher schickt Ihnen kurz vor seinem Urlaub noch die Liste, die Sie von ihm erbeten haben. Als Sie die Excel- oder CSV-Datei in Excel oder in LibreOffice Calc öffnen, kommen Sie ins Grübeln. Anstelle der Kalenderdaten stehen in der Datumsspalte nur zehnstellige Zahlen. Sosehr Sie diese drehen und wenden, wird aus diesen kein plausibles Datum. Was nun? Worum handelt es sich bei diesen zehnstelligen Datums- oder Zeitangaben?

Lösung: Da haben Sie die Rechnung ohne Unix gemacht. Unix (wie auch Linux) wird auf Web- und anderen Servern oft als Betriebssystem eingesetzt. Und jenes verwendet eine etwas andere Zeitrechnung. Bei solchen zehnstelligen Datums- bzw. Zeitangaben handelt es sich fast sicher um Unix-Timestamps. Sobald man dies weiss, findet man auch die Umrechnungsformeln.

Die Unix-Zeitrechnung zählt die vergangenen Sekunden seit dem 01.01.1970 00:00. Excel hingegen macht es etwas anders: Es verwendet als Grundlage den 01.01.1900. Ausserdem zählt es die Anzahl Tage/Stunden (vor dem Komma) und die Minuten und Sekunden als Dezimalzahl (nach dem Komma).

Sind es zehnstellige Timestamps? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese umzurechnen – und alle führen zum gleichen Resultat. Angenommen, der Unix-Timestamp steht in C2, dann können Sie eine von diesen drei Formeln nehmen:

=C2/86400+25569

oder

=(((C2/60)/60)/24)+DATUM(1970;1;1)

oder

=DATUM(1970;1;1)+(LINKS(C2;10)/86400)