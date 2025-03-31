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Gaby Salvisberg
31. Mär 2025
Lesedauer 2 Min.

Matrix-Formel

Excel: Zeig mir jedes Datum, neben dem mein Name steht

Sie haben eine Excel-Liste mit Kalenderdaten, vor denen Namen stehen. Jetzt soll Excel all jene Daten separat auflisten, neben denen Ihr Name steht.

Wie kann Excel aus Spalte B jene Kalenderdaten ziehen, vor denen das Kürzel «sal» steht?

© (Quelle: PCtipp.ch)

Angenommen, in Spalte A von A2 bis A49 stehen Namen oder Kürzel. In Spalte B (B2 bis B49) stehen Kalenderdaten. In Spalte C soll Excel Ihnen direkt auflisten, vor welchen Kalenderdaten Ihr Kürzel steht.

Entscheiden Sie noch, ob Sie das Kürzel oder den Namen, nach dem Excel suchen soll, direkt in die Formel schreiben wollen oder ob Sie das in eine Zelle schreiben (z. B. C1), auf die Sie sich dann beziehen. Verwenden Sie in C2 folgende Formel. Drücken Sie aber nach dem Eintippen nicht einfach Enter, sondern Ctrl+Shift+Enter (Strg+Umschalt+Eingabe). Das ist wichtig, damit die geschweiften Klammern entstehen und die Formel als Matrixformel erkannt wird.

Falls Ihr Kürzel in der Zelle C1 steht:

=WENNFEHLER(INDEX(B$1:B$49;KKLEINSTE(WENN($A$1:$A$49=$C$1;ZEILE($1:$49));ZEILE(B1)));"")

Falls Sie Ihr Kürzel (hier: "sal") direkt in die Formel schreiben wollen:

=WENNFEHLER(INDEX(B$1:B$49;KKLEINSTE(WENN($A$1:$A$49="sal";ZEILE($1:$49));ZEILE(B1)));"")

Hier die Formel in der Variante mit dem zu suchenden Kürzel in Zelle C1

 © Quelle: PCtipp.ch

Die Formel verwendet die WENN-Funktion, um ein Array aus den Zeilennummern zu erstellen, bei denen der Name "sal" in Spalte A vorkommt. Dann verwendet die KKLEINSTE-Funktion die erste dieser Zeilennummern, die dann mit der INDEX-Funktion verwendet wird, um den Wert in der entsprechenden Zelle in Spalte B zu finden.

Die WENNFEHLER-Funktion wird verwendet, um einen leeren Wert zu liefern, falls es keine Übereinstimmungen gibt.

Und LibreOffice? Die Formel ist dieselbe, aber Sie müssen beim Herunterkopieren einen dieser drei Tricks verwenden.

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Excel LibreOffice Office
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