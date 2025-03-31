Excel: Zeig mir jedes Datum, neben dem mein Name steht

Angenommen, in Spalte A von A2 bis A49 stehen Namen oder Kürzel. In Spalte B (B2 bis B49) stehen Kalenderdaten. In Spalte C soll Excel Ihnen direkt auflisten, vor welchen Kalenderdaten Ihr Kürzel steht.

Entscheiden Sie noch, ob Sie das Kürzel oder den Namen, nach dem Excel suchen soll, direkt in die Formel schreiben wollen oder ob Sie das in eine Zelle schreiben (z. B. C1), auf die Sie sich dann beziehen. Verwenden Sie in C2 folgende Formel. Drücken Sie aber nach dem Eintippen nicht einfach Enter, sondern Ctrl+Shift+Enter (Strg+Umschalt+Eingabe). Das ist wichtig, damit die geschweiften Klammern entstehen und die Formel als Matrixformel erkannt wird.

Falls Ihr Kürzel in der Zelle C1 steht:

=WENNFEHLER(INDEX(B$1:B$49;KKLEINSTE(WENN($A$1:$A$49=$C$1;ZEILE($1:$49));ZEILE(B1)));"")

Falls Sie Ihr Kürzel (hier: "sal") direkt in die Formel schreiben wollen:

=WENNFEHLER(INDEX(B$1:B$49;KKLEINSTE(WENN($A$1:$A$49="sal";ZEILE($1:$49));ZEILE(B1)));"")