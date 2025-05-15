Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
15. Mai 2025
Lesedauer 2 Min.

Knifflig

Excel: Zeilen nach Farbe sortieren

Wollen Sie Excel-Zellen nach Farbe sortieren? Ein ungewöhnlicher Wunsch, der aber in Erfüllung geht.
© (Quelle: PCtipp.ch)

Die meisten Anwenderinnen und Anwender benötigen in Excel ein auf- oder absteigendes Sortieren nach bestimmten Werten oder nach dem Alphabet. Soll es zur Abwechslung einmal ein Sortieren nach Zellfarbe sein? Auch das geht.

Lösung: Markieren Sie den ganzen betroffenen Zellbereich inklusive allfälliger Spaltenüberschriften. Klicken Sie mit rechts drauf und gehen Sie im Kontextmenü via Sortieren zu Benutzerdefiniertes Sortieren. Aktivieren Sie allenfalls Daten haben Überschriften. Bei Spalte wählen Sie hinter Sortieren nach die gewünschte Spalte, nach der sortiert werden soll, z.B. Abbildung. Unter Sortieren nach wählen Sie anstelle von Zellwerte den Eintrag Zellenfarbe (es stünde auch Schriftfarbe zur Verfügung).

Nun ist es etwas knifflig und braucht unter Umständen mehr als einen Sortierlauf. Wählen Sie unter Reihenfolge die Farbe, die Sie zuoberst haben wollen, und wählen Sie dahinter Oben. Klicken Sie auf OK, um diese Sortierung anzuwenden. Angenommen, es seien die drei Farben Grün, Gelb und Rot. Sie haben nun Grün für Oben festgelegt. Die grünen Einträge sind jetzt alle oben, aber die roten und gelben sind darunter noch durchmischt, siehe den nachfolgenden Screenshot.

Ein Sortieren nach Zellenfarbe braucht je nach Anzahl Farben mehrere Sortiervorgänge, bis es sitzt

 © Quelle: PCtipp.ch

Lassen Sie die Zellen daher markiert und rufen Sie erneut Sortieren/Benutzerdefiniertes Sortieren auf. Wählen Sie als nächstes die Farbe, die Sie zu unterst haben wollen, beispielsweise Rot. Klicken Sie dahinter Unten an und klicken Sie erneut auf OK. Jetzt sind die Zellen sortiert. (PCtipp-Forum)

Kommentare

Excel Microsoft Office Office
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare