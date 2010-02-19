19. Feb 2010
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Excel: Zeilen mit durchgestrichenem Text löschen
Problem: Ich habe ein riesengrosses Excelfile, in dem es Zeilen mit durchgestrichenem Text hat. Nun möchte ich alle Zeilen komplett löschen, in denen durchgestrichener Text vorkommt. Wie gehe ich da vor? Manuell geht das zu lange, es sind tausende!
Lösung: Sie könnten den Zeilen etwas geben, nach dem Sie sie sortieren können. Danach ist das Löschen ein Kinderspiel. Das wären mal solche Beispieldaten:
Rufen Sie die die Ersetzen-Funktion auf, indem Sie z.B. einfach Ctrl+H drücken. Geben Sie bei «Suchen nach» nur das Format «Durchgestrichen» ein, sonst nichts. Lassen Sie bei «Ersetzen durch» alles leer. Klicken Sie auf Alle ersetzen.
Jetzt werden jene Zellen geleert. Sortieren Sie die Liste jetzt nach der Spalte mit den leeren Zellen. Damit listen sich die Zeilen mit den ehemals durchgestrichenen Zellen direkt nacheinander auf.
Die markieren Sie jetzt von Hand in einem Rutsch und können sie löschen. (PCtipp-Forum)
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