Excel: Zeilen mit durchgestrichenem Text löschen

Lösung: Sie könnten den Zeilen etwas geben, nach dem Sie sie sortieren können. Danach ist das Löschen ein Kinderspiel. Das wären mal solche Beispieldaten:

Rufen Sie die die Ersetzen-Funktion auf, indem Sie z.B. einfach Ctrl+H drücken. Geben Sie bei «Suchen nach» nur das Format «Durchgestrichen» ein, sonst nichts. Lassen Sie bei «Ersetzen durch» alles leer. Klicken Sie auf Alle ersetzen.