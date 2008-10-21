Excel: Zelle mit Minimumwert farbig

Im Ausklappmenü daneben wählen Sie die gewünschte Farbe z.B. via «Benutzerdefiniertes Format» aus. Wiederholen Sie das allenfalls noch mit dem Höchstwert bzw. mit Obere 10 Elemente.

In Excel 2000-2003 gehts so: Markieren Sie jene Zellen, in denen der Höchst- oder Tiefstwert gesucht werden soll. Öffnen Sie nun im Menü Format die Bedingte Formatierung. Als erste Bedingung wählen Sie «Zellwert ist» gleich =KKLEINSTE($A$2:$A$13;1). Passen Sie hierfür den Bereich $A$2:$A$13 an Ihre Gegebenheiten an.

Als zweite Bedingung fügen Sie folgende ein:

«Zellwert ist» gleich =KGRÖSSTE($A$2:$A$13;1), natürlich wieder mit angepasstem Zellenbereich. Wählen Sie unter Format jeweils bei Muster die gewünschte Farbe aus für den niedrigsten und höchsten Wert. Hier ein Screenshot: