Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
15. Mär 2011
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Excel: Zelle mit zwei Bedingungen formatieren

Problem: Ich möchte in Excel eine Zelle abhängig vom Wert einer anderen Zelle einfärben. Die Zelle A3 soll z.B. rot sein, wenn A1 den Wert 0 hat, ansonsten soll Excel sie blau färben. In Excel 2010 finde ich die Möglichkeit nicht, zwei Bedingungen zu setzen; ausserdem soll die Farbe ja von einer anderen Zelle abhängen. Wer löst für mich diesen Knoten?
PcTipp
PcTipp
© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Mit der bedingten Formatierung können Sie jede Zelle individuell formatieren. Klicken Sie die Zelle an, die Sie einfärben wollen; in Ihrem Fall also A3. Im Reiter Start gehen Sie im Bereich Formatvorlagen zu Bedingte Formatierung und wählen dort Regeln verwalten.

Klicken Sie auf Neue Regel und wählen Formel zur Ermittlung der zu formatierenden Zellen verwenden. Die erste Bedingung soll die Zelle einfärben, wenn A1=0 ist. Daher tippen Sie als Formel ein: =A1=0. Darunter gehts zu Formatieren/Ausfüllen; schnappen Sie sich die rote Farbe.

Nun gehts erneut zu Neue Regel/Formel zur Ermittlung der zu formatierenden Zellen verwenden. Es fehlt noch die blaue Farbe für den Fall, dass die Zelle A1 grösser oder kleiner als null ist. Jetzt tippen Sie die Formel =A1<>0 ein und wählen über Formatieren/Ausfüllen den gewünschten Blauton.

Aufgepasst: Formatierungen aufgrund des Wertes Null sind in Excel manchmal etwas heikel; das gilt z.B. wenn die Werte gerundet werden. Behalten Sie das im Hinterkopf, wenn ein scheinbarer Wert «0» nicht entsprechend eingefärbt wird. (PCtipp-Forum)

Kommentare

Office Kummerkasten
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Neues Honor-Logo
News
Honor: Neues Logo und der Wandel zum KI-Ökosystem-Anbieter
Der Technologiekonzern Honor hat sein neues Markenlogo vorgestellt. Es soll für die Ambiotionen stehen, mit denen sich der Smartphonehersteller zum Anbeiter eines offen KI-Geräte-Ökosystems transformieren will.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren
News
Lesertest
Aufruf Lesertest Samsung SSD 990
Würden Sie gerne einmal ein Produkt testen und bewerten? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: In Kooperation mit Samsung sucht der PCtipp fünf pfiffige Anwenderinnen bzw. Anwender, die das schnelle interne Samsung-SSD MZ-V9V2T0BW mit satten 2 TB Speicher testen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Sascha-sw.png
Sascha Zäch
6. Aug 2026
Mehr erfahren
Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur
News
Bundesnetzagentur übernimmt die KI-Aufsicht in Deutschland
Die Bundesnetzagentur übernimmt ab sofort die zentrale Rolle bei der Umsetzung der europäischen KI-Verordnung in Deutschland und wird damit zur Marktüberwachungsbehörde, Anlaufstelle und Beschwerdestelle.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Cheat-Sheet
Kleiner Excel-Spick von Microsoft – übersetzt von PCtipp
Microsoft hat auf einer Seite 50 nützliche Excel-Tastenkürzel bereitgestellt. Wir haben sie übersetzt und ans Schweizer Tastaturlayout angepasst.
2 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
15. Jul 2026
Praxis
Windows-Tipps
Optimale Einstellung für Windows 11
Im digitalen Zeitalter ist ein massgeschneidertes Betriebssystem Gold wert. Doch viele nützliche Optionen sind tief in den Einstellungen von Windows 11 versteckt. Die folgende Wegleitung hilft, noch mehr aus Ihrem Computer herauszuholen.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
12. Jul 2026
Praxis
Outlook-Tipps
Das neue Outlook
Microsoft hat seine beliebte E-Mail- und Organisations-Software Outlook komplett überarbeitet. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die neue Version einrichten, bedienen und optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
9 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Beat Rüdt
10. Apr 2024
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare