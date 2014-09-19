Excel: Zellen je nach Inhalt abwechselnd einfärben

Frage: Sie würden in Ihrer Tabelle gerne die Zeilen nach folgendem Muster automatisch abwechselnd einfärben: Sobald in Spalte A eine neue Bezeichnung kommt, soll die Farbe ändern. So hätten Sie eine bessere Lesbarkeit und könnten auf einen Blick erkennen, welche Einträge zur gleichen Bezeichnung gehören.

Lösung: Es gibt wohl Möglichkeiten, dies mit bedingten Formatierungen und Hilfsspalten zu lösen, siehe erste Ansätze in diesem Forums-Thread.

Etwas eleganter, weil es ohne Hilfsspalte und automatisch funktioniert, ist allerdings die Lösung per Makro. Das Makro müssen Sie übrigens zum Tabellenblatt hinzufügen, nicht zur Arbeitsmappe. Gleich nachfolgend Schritt für Schritt.

Öffnen Sie den VisualBasic Editor, indem Sie Alt+F11 drücken. Klappen Sie in der linken Fensterhälfte allenfalls «Microsoft Excel Objekte» auf und doppelklicken Sie den Namen der betroffenen Tabelle (z.B. «Tabelle1»). Damit wendet sich das Makro ausdrücklich in jener Tabelle an.

Kopieren Sie folgenden Makro-Code hinein:

Code:

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Excel.Range)

If Target.Column <> 1 Then Exit Sub

Dim find1, find2 ' "Farbindex"

Dim urr, urc, z

urr = ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count

urc = ActiveSheet.UsedRange.Columns.Count

For z = 2 To urr

If Cells(z, 1) <> Cells(z - 1, 1) Then

find1 = find1 + 1

find2 = find1 Mod 2

End If

With Range(Cells(z, 1), Cells(z, urc)).Interior

If find2 = 1 Then

.Pattern = xlSolid

.PatternColorIndex = xlAutomatic

.ThemeColor = xlThemeColorLight2

.TintAndShade = 0.7

.PatternTintAndShade = 0

End If

If find2 = 0 Then

.ColorIndex = xlNone

End If

End With

Next z

End Sub