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Gaby Salvisberg
19. Sep 2014
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Excel: Zellen je nach Inhalt abwechselnd einfärben

Sobald in Spalte A eine neue Bezeichnung kommt, soll die Farbe ändern. Wie das geht? Hier die Antwort

Excel Makro-Code im VisualBasic-Editor

© Quelle: PCtipp.ch

Frage: Sie würden in Ihrer Tabelle gerne die Zeilen nach folgendem Muster automatisch abwechselnd einfärben: Sobald in Spalte A eine neue Bezeichnung kommt, soll die Farbe ändern. So hätten Sie eine bessere Lesbarkeit und könnten auf einen Blick erkennen, welche Einträge zur gleichen Bezeichnung gehören.

Lösung: Es gibt wohl Möglichkeiten, dies mit bedingten Formatierungen und Hilfsspalten zu lösen, siehe erste Ansätze in diesem Forums-Thread.

Etwas eleganter, weil es ohne Hilfsspalte und automatisch funktioniert, ist allerdings die Lösung per Makro. Das Makro müssen Sie übrigens zum Tabellenblatt hinzufügen, nicht zur Arbeitsmappe. Gleich nachfolgend Schritt für Schritt.

Öffnen Sie den VisualBasic Editor, indem Sie Alt+F11 drücken. Klappen Sie in der linken Fensterhälfte allenfalls «Microsoft Excel Objekte» auf und doppelklicken Sie den Namen der betroffenen Tabelle (z.B. «Tabelle1»). Damit wendet sich das Makro ausdrücklich in jener Tabelle an.

Kopieren Sie folgenden Makro-Code hinein:

Code:

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Excel.Range)

If Target.Column <> 1 Then Exit Sub

Dim find1, find2 ' "Farbindex"

Dim urr, urc, z

urr = ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count

urc = ActiveSheet.UsedRange.Columns.Count

For z = 2 To urr

If Cells(z, 1) <> Cells(z - 1, 1) Then

find1 = find1 + 1

find2 = find1 Mod 2

End If

With Range(Cells(z, 1), Cells(z, urc)).Interior

If find2 = 1 Then

.Pattern = xlSolid

.PatternColorIndex = xlAutomatic

.ThemeColor = xlThemeColorLight2

.TintAndShade = 0.7

.PatternTintAndShade = 0

End If

If find2 = 0 Then

.ColorIndex = xlNone

End If

End With

Next z

End Sub 

Excel Makro-Code im VisualBasic-Editor

 © Quelle: PCtipp.ch

Gehen Sie nun im VisualBasic-Editor via Datei zu «Schliessen und zurück zu Microsoft Excel». Auf den ersten Blick erscheint noch keine farbige Markierung. Sobald Sie aber in der Spalte A eine Eingabe vornehmen, färbt es die Zeilen wunschgemäss ein: Immer wenn ein neuer Name kommt, wird die Farbe gewechselt. 

Die Auswahl der Farbe kommt so zustande: Excel verwendet bei «.ThemeColor» eine der Farben aus dem aktuell verwendeten Farbschema. Etwa in Excel 2007 unter Seitenlayout/Farben die erste Farbe aus dem standardmässigen Schema «Larissa». Es ist in unserem Beispiel ein helleres Blau, weil dieses bei «.TintAndShade» einen Wert von 0.7 trägt. Eine 1 (plus 1) ist hier die hellste Variante (also weiss) und eine -1 wäre die dunkelste (schwarz), eine 0 (Null) wäre neutral. Alles dazwischen sind verschiedene Schattierungen. Wenn Sie das Farbschema ändern, ändern sich auch die von Excel verwendete Farbe. (PCtipp-Forum)

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