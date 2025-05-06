Excel: Zellformat für Nullwerte optimieren

Im heutigen Excel-Tipp gehts um ein simples Kassenbuch, mit Datum, Zweck, Eingang (Spalte C), Ausgang (D) und Kontostand namens «Aktuell» (E). Die Formel, um in der Zelle E3 einen erhaltenen Betrag zum vorherigen Kontostand (E2) zu addieren bzw. um einen ausgegebenen Betrag zu subtrahieren, wäre grundsätzlich einfach, siehe oberes Beispiel im Auftakt-Screenshot: =E2+C3-D3.

Doch es ist unschön, wenn in der Spalte «Aktuell» jeweils haufenweise Einträge stehen, die bloss den letzten Kontostand wiederholen.

Variante 1: «nichts» eintragen

Da böte es sich an, die Sache in E3 mit einer WENN-Formel abzufangen, zum Beispiel so: =WENN(ISTLEER(B3);"";E2+C3-D3)

Das bedeutet: Wenn B3 leer ist, dann schreibe nichts ("") in die Zelle, ansonsten addiere zu E2 die Zelle C3 und subtrahiere D3.