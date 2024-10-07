Excel: Zufallswerte aus vordefinierten Werten eintragen

Für Beispieldateien in Excel benötige ich oft zufällig generierte Zahlen und Einträge. Bei reinen Zahlen greife ich zu ZUFALLSBEREICH, wie in diesem Artikel gezeigt: «Excel, gib mir Zufallszahlen zwischen X und Y».

Diese Funktion können Sie aber auch verwenden, wenn Sie Worteinträge aus einer vorhandenen Liste von Namen oder Begriffen zufällig zusammenwürfeln wollen.

In Spalte A habe ich von A2 bis A5 die vier Namen Hinz, Kunz, Kreti und Pleti stehen. In Spalte D will ich jetzt, dass Excel mir aus diesen Namen völlig zufällig welche auflistet. Wollen Sie das auch ausprobieren, kombinieren Sie ZUFALLSBEREICH mit INDEX.

Die Formel in D2 lautet: =INDEX($A$2:$A$5;ZUFALLSBEREICH(1;4))

Hierbei definieren Sie zuerst, aus welchen Zellen Sie die Zufallswerte beziehen wollen. Für die Angabe der Zeilennummer (die wievielte Zeile aus dem Index), holt die Funktion ZUFALLSBEREICH nun nach Zufallsprinzip die Einträge. Damit sie aus allen vier Einträgen wählen kann, geben Sie 1 und die Nummer der letzten Zeile – die 4 – an.