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Gaby Salvisberg
7. Okt 2024
Lesedauer 2 Min.

Zusammengewürfelt

Excel: Zufallswerte aus vordefinierten Werten eintragen

«Zufallszahlen» kennt jeder. Den «Zufallsbereich» wohl auch. Aber haben Sie schon einmal zufällige Einträge benötigt, die aus einer vordefinierten Liste stammen? Das geht so.
© (Quelle: PCtipp.ch)

Für Beispieldateien in Excel benötige ich oft zufällig generierte Zahlen und Einträge. Bei reinen Zahlen greife ich zu ZUFALLSBEREICH, wie in diesem Artikel gezeigt: «Excel, gib mir Zufallszahlen zwischen X und Y». 

Diese Funktion können Sie aber auch verwenden, wenn Sie Worteinträge aus einer vorhandenen Liste von Namen oder Begriffen zufällig zusammenwürfeln wollen.

In Spalte A habe ich von A2 bis A5 die vier Namen Hinz, Kunz, Kreti und Pleti stehen. In Spalte D will ich jetzt, dass Excel mir aus diesen Namen völlig zufällig welche auflistet. Wollen Sie das auch ausprobieren, kombinieren Sie ZUFALLSBEREICH mit INDEX.

Die Formel in D2 lautet: =INDEX($A$2:$A$5;ZUFALLSBEREICH(1;4))

Hierbei definieren Sie zuerst, aus welchen Zellen Sie die Zufallswerte beziehen wollen. Für die Angabe der Zeilennummer (die wievielte Zeile aus dem Index), holt die Funktion ZUFALLSBEREICH nun nach Zufallsprinzip die Einträge. Damit sie aus allen vier Einträgen wählen kann, geben Sie 1 und die Nummer der letzten Zeile – die 4 – an.

Kombinieren Sie ZUFALLSBEREICH mit INDEX, können Sie aus einer vordefinierten Liste zufällige Einträge anzeigen lassen

 © Quelle: PCtipp.ch

Aufgepasst: Solange die Werte aus der Formel erstellt werden, würfelt Excel diese bei jeder Neuberechnung komplett neu durch. Sofern Sie die Ergebnisse nicht kopieren und mittels Inhalte einfügen/Werte wieder als feste Werte einsetzen, eignet sich die Formel also nicht für den monatlichen WG-Küchendienst-Plan.

Die Formel funktioniert in LibreOffice Calc ebenso.

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