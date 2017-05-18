Excel: Zukunftsdaten farbig markieren

Die Situation ist zum Beispiel die Folgende: Sie müssen monatlich Bestellungen tätigen. In einer Excel-Mappe erfassen Sie die Ablaufdaten der bereits getätigten Bestellungen. Die neuen Bestellungen sind immer mindestens 10 Tage vor dem Ablaufdatum auszulösen. Damit Sie nun nicht täglich jedes Datum einzeln prüfen müssen, soll Excel Ihnen jene farblich hervorheben, die zwischen 10 und 15 Tagen in der Zukunft liegen.

Ein perfekter Job für die bedingte Formatierung!

Angenommen, Ihre Kalenderdaten befinden sich in Spalte A, das erste in A2. Klicken Sie A2 an, gehen Sie via Reiter Start zu Formatvorlagen/Bedingte Formatierung/Neue Regel/Formel zur Ermittlung der zu formatierenden Zellen verwenden. Die einzutippende Regel lautet dann so:

=UND(A2>=HEUTE()+10;A2<=HEUTE()+15)