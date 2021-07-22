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Gaby Salvisberg
22. Jul 2021
Lesedauer 2 Min.

Schnellnavigation

Explorer: Pfeilschnell zum Dateilisten-Ende

Die meisten kennen zwei Wege, um in einem Explorer-Ordner mit vielen Dateien schnell zu den letzten Dateien zu springen. Kennen Sie auch den dritten, ziemlich eleganten Weg?
© (Quelle: PCtipp.ch)

In einem Ordner mit vielen Dateien wollen Sie schnell zu den hintersten Dateien gelangen. Im Datei-Explorer von Windows 10 nutzen wohl die meisten eine der Methoden unter A oder B. Aber kennen Sie C?

Varianten A1 und A2 • per Knopfdruck: Drücken Sie die End-Taste oder die Tastenkombination Ctrl+End (Strg+End). Im ersten Fall ist damit die allerletzte Datei im Ordner direkt markiert. Mit der Kombi Ctrl+End bleibt die Markierung auf der ursprünglichen Datei, was Sie feststellen können, wenn Sie anschliessend im Fenster zu ihr zurückscrollen.

Variante B • Ziehen am Scrollbalken: Sie schnappen per Maus den Scrollbalken und ziehen ihn in die gewünschte Richtung.

Variante C • Rechtsklick auf den Scrollbalken: Diese Methode kennen vermutlich viele Nutzerinnen und Nutzer nicht. Sie ist aber elegant, weil sie sowohl das Suchen von Tasten wie End und auch eine allzu lange Mausaktion überflüssig macht. Klicken Sie mit rechts irgendwo auf den Scrollbalken und wählen Sie Rechter Rand. Sofort landen Sie bei den hintersten Dateien dieses Ordners.

Dass der Scrollbalken auch ein Kontextmenü hat, ist vielen gar nicht bewusst

 © Quelle: PCtipp.ch

Tipps zum Schluss: Dasselbe klappt auch bei vertikalen Scrollbalken und in Dateiauswahlfenstern. Klicken Sie mit rechts auf den rechts angezeigten Balken und wählen Sie Unterer Rand.

Ein erneuter Rechtsklick auf den Scrollbalken, gefolgt von Linker Rand bzw. Oberer Rand, bringt Sie zurück an den Anfang.

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