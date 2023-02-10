Fairtiq: Die neue Mitnahmefunktion einrichten

Mit der aktuellsten Version der ÖV-App Fairtiq (6.2) kann man – nach dem Einrichten – mit nur einem Swipe zusätzliche Tickets für Freunde, den Partner oder Familienmitglieder lösen. Die Mitnahmefunktion wird ab sofort in der Schweiz, in Liechtenstein, Göttingen und Mittelthüringen ausgerollt.

Mitnahmefunktion einrichten

Eine Begleitperson erfassen Sie in der Fairtiq-App via Hamburger-Menü (oben links) und Mitreisende. Tippen Sie auf Hinzufügen. Füllen Sie Vor- und Nachnamen sowie Geburtsdatum (obligatorisch) aus. Tippen Sie auf Speichern. Anschliessend können Sie direkt vorhandene ÖV-Abos (z. B. Halbtax oder SwissPass) hinzufügen. Zurück beim Home-Bildschirm sehen Sie oberhalb des Swipe-Bereiches einen runden Button mit zwei Figuren. Tippen Sie darauf. Wählen Sie nun vor Fahrtbeginn die gespeicherte Person aus. Nachdem Sie wieder auf dem Home-Bildschirm sind, sehen Sie ein +1-Symbol beim Figuren-Button. Wenn Sie nun swipen, um die Reise zu starten, wird nicht nur für Sie, sondern auch für diese Person die Reise gestartet. Beim Auschecken wird die Reise für beide Personen gleichzeitig beendet.

Hinweis: Derzeit gibt es noch keine Tickets für Hunde, Velos oder Gruppen. Die Entwickler haben aber laut einem Newsletter daran getüftelt. Momentan könne man noch nicht garantieren, dass stets der günstigste verfügbare Tarif verrechnet werde. Aber die Funktion soll bald kommen.