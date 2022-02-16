Fairtiq: Smart Stop aktivieren – so gehts

Verwenden Sie eine ÖV-Ticket-App mit Check-in-Funktion, vergessen aber ab und zu, beim Reiseziel wieder auszuchecken? Für Fairtiq-App-Nutzer gibts dafür die Smart-Stop-Funktion. Durch Smart Stop merkt Fairtiq, wenn man nicht mehr mit dem öffentlichen Verkehr unterwegs ist, aber eben verpasst hat, die Fahrt in der App zu beenden. Smart Stop schickt einem dann eine (Push-)Nachricht. Ein Nutzer kann (innerhalb von 5 Minuten) die Fahrt dann entweder beenden oder fortsetzen. Reagiert man nicht, beendet Smart Stop die Reise selbst (nach circa 20-90 Minuten).

Hinweis: Es ist nicht möglich, diese Einstellung während einer laufenden Fahrt zu ändern.

Gehen Sie via Hamburger-Menü (drei horizontale Linien) zu den Einstellungen. Tippen Sie dort auf die Registerkarte Reisen. Hier gehts zu Smart Stop. Betätigen Sie den Schieberegler.

Dies wurde mit einem Android-10-Smartphone und der Fairtiq-App-Version 5.2.0 durchgeführt.