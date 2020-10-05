Den Familien-PC einrichten von A bis Z

Die Eltern nutzen den PC geschäftlich, die Kinder machen darauf Aufgaben oder verwenden ihn zur Unterhaltung: In Familien müssen Notebooks und Desktop-PCs unterschiedlichen Anforderungen gerecht werden. Das birgt Gefahren: Geschäftliche Daten könnten versehentlich gelöscht werden, Kinder erhalten Zugriff auf Inhalte für Erwachsene oder Kinder spionieren in den Dateien ihrer Geschwister.

Es lohnt sich deshalb, auf dem PC ein eigenes Konto für jedes Familienmitglied zu erstellen. Wenn im Haushalt mehrere Geräte mit dem Windows-Betriebssystem im Einsatz sind, wird zudem der geräteübergreifende Zugriff auf persönliche Dateien ermöglicht und die Sicherheitseinstellungen für die Kinder können zentral verwaltet werden.

Über die Familienkonten steuern Sie auch detailliert und geräteübergreifend, wie viel Bildschirmzeit erlaubt ist und welche Programme sowie Inhalte genutzt werden dürfen.

Familiengruppe einrichten

Familiengruppen sollten von einem Elternteil im eigenen Microsoft-Konto unter dem Link account.microsoft.com eingerichtet werden. Falls Sie auf der Webseite nicht bereits angemeldet sind, klicken Sie oben rechts auf der Seite auf, geben Ihre E-Mail-Adresse und anschliessend das Passwort ein. Klicken Sie danach aufoder rufen Sie via Webadresse die Internetseite family.microsoft.com auf.

Oben links auf dem Bildschirm sehen Sie allfällige bereits erfasste Familienmitglieder. Mit einem Klick auf das Plus-Symbol können Sie weitere Mitglieder hinzufügen. In einem ersten Schritt müssen Sie wählen, welche Berechtigung das neue Mitglied haben soll. Es gibt zwei Varianten:

Organisator: Wer als Organisator erfasst wird (in der Regel die Eltern), kann die Einstellungen der Kinder ändern sowie ihre Onlineaktivitäten und den Standort überwachen.

Wer als Organisator erfasst wird (in der Regel die Eltern), kann die Einstellungen der Kinder ändern sowie ihre Onlineaktivitäten und den Standort überwachen. Mitglied: Mitglieder (in der Regel die Kinder) können Ihre digitalen Käufe nutzen, darunter auch Microsoft 365 Family (ehemals Office 365 mit Word, Excel, PowerPoint etc.).

Nun geben Sie die E-Mail-Adresse (oder die Telefonnummer) des Microsoft-Kontos des neuen Mitglieds an. Bevor Sie das Erfassen mit einem Klick auf Einladung senden abschliessen, müssen Sie eine Buchstabenfolge aus einem Bild entziffern und in ein Eingabefeld eintippen, Bild 1.