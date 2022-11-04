4. Nov 2022
Lesedauer 2 Min.
Familiengruppe bei Google erstellen
Sie können eine Familiengruppe mit bis zu 6 Personen erstellen. Ist dies einmal erledigt, können Sie die Familienfreigabe für Google-Dienste und -Abos steuern.
Wer eine Familiengruppe erstellt, wird zum Administrator der Familiengruppe. Es gibt mehrere Arten, eine Familiengruppe zu erstellen. Das geht zum Beispiel via Familienmediathek bei Google Play, g.co/YourFamily (was zu https://families.google.com/families umleitet), via Family Link ein Google-Konto für ein Kind unter 13 Jahren erstellen oder das kostenpflichtige Google-One-Abo als Familie nutzen und auf weitere Arten. Selbst via Google Assistant soll es funktionieren.
Hinweis 1: Die eingeladenen Familienmitglieder brauchen ein Google-Konto, um einer Familiengruppe beizutreten.
- Wir haben ein Google-Familienkonto über g.co/YourFamily erstellt. Surfen Sie auf families.google/families.
- Klicken Sie oben rechts auf den Button Familiengruppe erstellen.
- Tippen Sie erneut auf Familiengruppe erstellen.
- Sie werden der Administrator der Gruppe. Bestätigen Sie via entsprechende Schaltfläche.
- Nun können Sie Mitglieder in die Familiengruppe einladen (bis zu 5 Personen). Wählen Sie die Gmail- bzw. Google-Mail-Adressen jener Kontakte aus und klicken Sie auf Senden. Sie können diesen Schritt auch überspringen und das später erledigen.
Hinweis 2: Eine Familiengruppe mit Mitgliedern unter 13 Jahren kann nicht gelöscht werden (muss via Family Link erledigt werden).
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