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Claudia Maag
4. Nov 2022
Lesedauer 2 Min.

Google

Familiengruppe bei Google erstellen

Sie können eine Familiengruppe mit bis zu 6 Personen erstellen. Ist dies einmal erledigt, können Sie die Familienfreigabe für Google-Dienste und -Abos steuern.

In einer Familiengruppe können bis zu 6 Personen sein

© (Quelle: Screenshot/PCtipp.ch)

Wer eine Familiengruppe erstellt, wird zum Administrator der Familiengruppe. Es gibt mehrere Arten, eine Familiengruppe zu erstellen. Das geht zum Beispiel via Familienmediathek bei Google Play, g.co/YourFamily (was zu https://families.google.com/families umleitet), via Family Link ein Google-Konto für ein Kind unter 13 Jahren erstellen oder das kostenpflichtige Google-One-Abo als Familie nutzen und auf weitere Arten. Selbst via Google Assistant soll es funktionieren.

Hinweis 1: Die eingeladenen Familienmitglieder brauchen ein Google-Konto, um einer Familiengruppe beizutreten.

  1. Wir haben ein Google-Familienkonto über g.co/YourFamily erstellt. Surfen Sie auf families.google/families.
  2. Klicken Sie oben rechts auf den Button Familiengruppe erstellen.
  3. Tippen Sie erneut auf Familiengruppe erstellen.
  4. Sie werden der Administrator der Gruppe. Bestätigen Sie via entsprechende Schaltfläche.
  5. Nun können Sie Mitglieder in die Familiengruppe einladen (bis zu 5 Personen). Wählen Sie die Gmail- bzw. Google-Mail-Adressen jener Kontakte aus und klicken Sie auf Senden. Sie können diesen Schritt auch überspringen und das später erledigen.

Nun können Sie Einladungen für die Familiengruppe verschicken

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

  • Wenn Sie Einladungen verschickt haben, wird eine Meldung erscheinen, dass die Familiengruppe erstellt wurde. Tippen Sie auf Familiengruppe verwalten.
  • In der Übersicht sehen Sie jetzt Ihr Google-Konto als Familienadmin und die eingeladenen Familienmitglieder.
  • Unten bei Familienfreigaben können Sie für die ganze Familie Dienste und Abos (Family Link, YouTube TV oder Google Play Familienmediathek, Kalender, etc.) freigeben.

    • Hier können Sie die Familiengruppe verwalten

     © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

    Hinweis 2: Eine Familiengruppe mit Mitgliedern unter 13 Jahren kann nicht gelöscht werden (muss via Family Link erledigt werden).

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