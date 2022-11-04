Familiengruppe bei Google erstellen

Wer eine Familiengruppe erstellt, wird zum Administrator der Familiengruppe. Es gibt mehrere Arten, eine Familiengruppe zu erstellen. Das geht zum Beispiel via Familienmediathek bei Google Play, g.co/YourFamily (was zu https://families.google.com/families umleitet), via Family Link ein Google-Konto für ein Kind unter 13 Jahren erstellen oder das kostenpflichtige Google-One-Abo als Familie nutzen und auf weitere Arten. Selbst via Google Assistant soll es funktionieren.

Hinweis 1: Die eingeladenen Familienmitglieder brauchen ein Google-Konto, um einer Familiengruppe beizutreten.