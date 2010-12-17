Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
17. Dez 2010
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Farbe von Hyperlinks in Outlook

Problem: Ich möchte die Links in meiner Mailsignatur und im Mailtext in oranger Farbe gestalten. Das gelingt mir in Outlook nicht. Warum werden die Hyperlinks immer blau? Und wie kann ich das allenfalls ändern?

Outlook 2007: Linkfarbe in der Formatvorlage anpassen

© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Dass sie alle blau und meist unterstrichen sind, liegt daran, dass diese Darstellung einst zu einem Quasi-Standard erklärt wurde. Auf Webseiten hat man sich von dieser Designvorschrift schon weitgehend verarbschiedet. Aber es geht Ihnen ja um E-Mail und um Outlook.

Haben Sie unter Extras/Optionen/E-Mail-Format bei «Verfassen im Nachrichtenformat» die Option «Nur Text» gewählt? In reinen Textmails können Sie keinerlei Farben festlegen. Die Links in Textmails werden nur aufgrund ihrer Form als solche erkannt und von Outlook so dargestellt - eben in Blau. Ändern Sie die erwähnte Einstellung auf HTML, dann haben Sie bei der Gestaltung das Sagen.

In der Signatur: Öffnen Sie Extras/Optionen/E-Mail-Format und klicken Sie auf Signaturen. In Outlook 2003 klicken Sie noch auf Bearbeiten. Markieren Sie den einzufärbenden Link (in Outlook 2003 gehen Sie noch zu Schriftart) und wählen Sie im Ausklappfeld neben den Schriftformaten «F, K, U» die gewünschte Farbe.

Im Mailtext: Hier könnten Sie Ihre Links natürlich während dem Verfassen der Mail individuell markieren und einfärben. Sollen aber alle Hyperlinks in allen Mails standardmässig in derselben Farbe erscheinen, passen Sie besser gleich die Formatvorlage an.

Outlook 2007: Linkfarbe in der Formatvorlage anpassen

 © Quelle: PCtipp.ch

Verfassen Sie eine Mail, die einen Hyperlink enthält. «Verlinken» Sie ihn via rechte Maustaste und Hyperlink, falls er nicht automatisch als solcher erkannt wird. In Outlook 2007 wechseln Sie in den Reiter Text formatieren und klicken im Bereich «Formatvorlagen» unten rechts auf den kleinen Dialogfeldstarter. Es öffnen sich die Formatvorlagen. In Outlook 2003 gehen Sie zu Format/Formatvorlagen und Formatierung, da öffnet sich ebenfalls das Formatvorlagen-Fenster. Klicken Sie mit Rechts auf die Formatvorlage Hyperlink und gehen zu Ändern. Wählen Sie die gewünschte Farbe und entfernen Sie - wenn Sie mögen - noch die Unterstreichung. Damit die Einstellung für alle zukünftigen Mails gilt, aktivieren Sie unten «Neue auf dieser Vorlage basierende Dokumente». In Outlook 2003 heisst die Option «Zur Vorlage hinzufügen». Klicken Sie auf OK. Das wars schon! (PCtipp-Forum)

Kommentare

Office Kummerkasten Web-Dienste
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Fliegende Mobilfunkzellen
News
Telekom testet fliegende Mobilfunkzellen im Wechselbetrieb
Die Deutsche Telekom hat erstmals zwei fliegende Mobilfunkantennen so eingesetzt, dass sie sich bei der Netzversorgung nahtlos abwechseln. Eine zusätzliche Satellitenverbindung bindet die Flugzeuge direkt an das Mobilfunkkernnetz an.
3 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
5. Aug 2026
Mehr erfahren
Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur
News
Bundesnetzagentur übernimmt die KI-Aufsicht in Deutschland
Die Bundesnetzagentur übernimmt ab sofort die zentrale Rolle bei der Umsetzung der europäischen KI-Verordnung in Deutschland und wird damit zur Marktüberwachungsbehörde, Anlaufstelle und Beschwerdestelle.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren
Neues Honor-Logo
News
Honor: Neues Logo und der Wandel zum KI-Ökosystem-Anbieter
Der Technologiekonzern Honor hat sein neues Markenlogo vorgestellt. Es soll für die Ambiotionen stehen, mit denen sich der Smartphonehersteller zum Anbeiter eines offen KI-Geräte-Ökosystems transformieren will.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Cheat-Sheet
Kleiner Excel-Spick von Microsoft – übersetzt von PCtipp
Microsoft hat auf einer Seite 50 nützliche Excel-Tastenkürzel bereitgestellt. Wir haben sie übersetzt und ans Schweizer Tastaturlayout angepasst.
2 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
15. Jul 2026
Praxis
Windows-Tipps
Optimale Einstellung für Windows 11
Im digitalen Zeitalter ist ein massgeschneidertes Betriebssystem Gold wert. Doch viele nützliche Optionen sind tief in den Einstellungen von Windows 11 versteckt. Die folgende Wegleitung hilft, noch mehr aus Ihrem Computer herauszuholen.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
12. Jul 2026
Praxis
Outlook-Tipps
Das neue Outlook
Microsoft hat seine beliebte E-Mail- und Organisations-Software Outlook komplett überarbeitet. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die neue Version einrichten, bedienen und optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
9 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Beat Rüdt
10. Apr 2024
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare