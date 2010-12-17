Tipps & Tricks
Farbe von Hyperlinks in Outlook
Lösung: Dass sie alle blau und meist unterstrichen sind, liegt daran, dass diese Darstellung einst zu einem Quasi-Standard erklärt wurde. Auf Webseiten hat man sich von dieser Designvorschrift schon weitgehend verarbschiedet. Aber es geht Ihnen ja um E-Mail und um Outlook.
Haben Sie unter Extras/Optionen/E-Mail-Format bei «Verfassen im Nachrichtenformat» die Option «Nur Text» gewählt? In reinen Textmails können Sie keinerlei Farben festlegen. Die Links in Textmails werden nur aufgrund ihrer Form als solche erkannt und von Outlook so dargestellt - eben in Blau. Ändern Sie die erwähnte Einstellung auf HTML, dann haben Sie bei der Gestaltung das Sagen.
In der Signatur: Öffnen Sie Extras/Optionen/E-Mail-Format und klicken Sie auf Signaturen. In Outlook 2003 klicken Sie noch auf Bearbeiten. Markieren Sie den einzufärbenden Link (in Outlook 2003 gehen Sie noch zu Schriftart) und wählen Sie im Ausklappfeld neben den Schriftformaten «F, K, U» die gewünschte Farbe.
Im Mailtext: Hier könnten Sie Ihre Links natürlich während dem Verfassen der Mail individuell markieren und einfärben. Sollen aber alle Hyperlinks in allen Mails standardmässig in derselben Farbe erscheinen, passen Sie besser gleich die Formatvorlage an.
Verfassen Sie eine Mail, die einen Hyperlink enthält. «Verlinken» Sie ihn via rechte Maustaste und Hyperlink, falls er nicht automatisch als solcher erkannt wird. In Outlook 2007 wechseln Sie in den Reiter Text formatieren und klicken im Bereich «Formatvorlagen» unten rechts auf den kleinen Dialogfeldstarter. Es öffnen sich die Formatvorlagen. In Outlook 2003 gehen Sie zu Format/Formatvorlagen und Formatierung, da öffnet sich ebenfalls das Formatvorlagen-Fenster. Klicken Sie mit Rechts auf die Formatvorlage Hyperlink und gehen zu Ändern. Wählen Sie die gewünschte Farbe und entfernen Sie - wenn Sie mögen - noch die Unterstreichung. Damit die Einstellung für alle zukünftigen Mails gilt, aktivieren Sie unten «Neue auf dieser Vorlage basierende Dokumente». In Outlook 2003 heisst die Option «Zur Vorlage hinzufügen». Klicken Sie auf OK. Das wars schon! (PCtipp-Forum)
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