Farbe von Hyperlinks in Outlook

Lösung: Dass sie alle blau und meist unterstrichen sind, liegt daran, dass diese Darstellung einst zu einem Quasi-Standard erklärt wurde. Auf Webseiten hat man sich von dieser Designvorschrift schon weitgehend verarbschiedet. Aber es geht Ihnen ja um E-Mail und um Outlook.

Haben Sie unter Extras/Optionen/E-Mail-Format bei «Verfassen im Nachrichtenformat» die Option «Nur Text» gewählt? In reinen Textmails können Sie keinerlei Farben festlegen. Die Links in Textmails werden nur aufgrund ihrer Form als solche erkannt und von Outlook so dargestellt - eben in Blau. Ändern Sie die erwähnte Einstellung auf HTML, dann haben Sie bei der Gestaltung das Sagen.

In der Signatur: Öffnen Sie Extras/Optionen/E-Mail-Format und klicken Sie auf Signaturen. In Outlook 2003 klicken Sie noch auf Bearbeiten. Markieren Sie den einzufärbenden Link (in Outlook 2003 gehen Sie noch zu Schriftart) und wählen Sie im Ausklappfeld neben den Schriftformaten «F, K, U» die gewünschte Farbe.

Im Mailtext: Hier könnten Sie Ihre Links natürlich während dem Verfassen der Mail individuell markieren und einfärben. Sollen aber alle Hyperlinks in allen Mails standardmässig in derselben Farbe erscheinen, passen Sie besser gleich die Formatvorlage an.