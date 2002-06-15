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PCtipp Redaktion
15. Jun 2002
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Farbige Felder in einem bestimmten Bereich zählen - Excel

Ich habe in Excel 2000 einen Einsatzplan unseres Personals erstellt. Die Zellen wurden je nach Bedeutung eingefärbt. Grün bedeutet ANWESEND, gelb FERIEN, orange SCHULE (für die Lehrlinge) und hellblau bedeutet GESCHÄFTLICH ABWESEND. Um auf einen Blick zu sehen, ob wir genügend Personal pro Halbtag haben, möchte ich die grünen Felder pro Halbtag automatisch zählen. Ich denke, dass ich mit einem Makro arbeiten muss, weiss aber nicht genau wie das geht. Die Tabellen sind in Wochenblöcken untereinander gegliedert. Pro 2 Spalten ein Tag.
© Quelle: PCtipp.ch

Unter jeder der folgenden Tabelle möchten Sie die grün ausgefüllten Zellen zählen? Kein Problem.

© Quelle: PCtipp.ch

Oeffenen Sie das Menü EXTRAS/MAKRO/MARKOS und schreiben Sie einen beliebigen Namen für Ihr Makro in die Zeile "Makroname". Klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Erstellen", um den VBA-Editor zu öffnen, der nun das Grundgerüst für das Makro enthält. Entnehmen Sie dann die Codezeilen die Sie dazwischen schreiben müssen, der untenstehenden Abbildung.

© Quelle: PCtipp.ch

Wenn das Makro vollständig übertragen wurde, können Sie den VBA-Editor schliessen. Öffnen Sie erneut das Menü EXTRAS/MAKRO/MAKROS und markieren Sie ihr Makro. Klicken Sie auf den Button "Optionen", um diesem Makro eine Tastenkombination zuzuweisen (hier STRG+K). Das Makro wird nun ausgeführt, wenn Sie auf diese Tastenkombination drücken.

© Quelle: PCtipp.ch

Um nun die grünen Felder einer Spalte in einer ihrer Tabellen zu zählen, markieren Sie Zelle, in der das Ergebnis erscheinen soll und drücken dann STRG+K. Das Makro markiert dann 16 Zellen oberhalb, zählt die darin befindlichen Zellen mit grünem Hintergrund und schreibt die Summe derer in die zu Beginn aktivierte Zelle.

© Quelle: PCtipp.ch

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