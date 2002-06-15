Tipps & Tricks
Farbige Felder in einem bestimmten Bereich zählen - Excel
Unter jeder der folgenden Tabelle möchten Sie die grün ausgefüllten Zellen zählen? Kein Problem.
Oeffenen Sie das Menü EXTRAS/MAKRO/MARKOS und schreiben Sie einen beliebigen Namen für Ihr Makro in die Zeile "Makroname". Klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Erstellen", um den VBA-Editor zu öffnen, der nun das Grundgerüst für das Makro enthält. Entnehmen Sie dann die Codezeilen die Sie dazwischen schreiben müssen, der untenstehenden Abbildung.
Wenn das Makro vollständig übertragen wurde, können Sie den VBA-Editor schliessen. Öffnen Sie erneut das Menü EXTRAS/MAKRO/MAKROS und markieren Sie ihr Makro. Klicken Sie auf den Button "Optionen", um diesem Makro eine Tastenkombination zuzuweisen (hier STRG+K). Das Makro wird nun ausgeführt, wenn Sie auf diese Tastenkombination drücken.
Um nun die grünen Felder einer Spalte in einer ihrer Tabellen zu zählen, markieren Sie Zelle, in der das Ergebnis erscheinen soll und drücken dann STRG+K. Das Makro markiert dann 16 Zellen oberhalb, zählt die darin befindlichen Zellen mit grünem Hintergrund und schreibt die Summe derer in die zu Beginn aktivierte Zelle.
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