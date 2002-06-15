Farbige Felder in einem bestimmten Bereich zählen - Excel

Ich habe in Excel 2000 einen Einsatzplan unseres Personals erstellt. Die Zellen wurden je nach Bedeutung eingefärbt. Grün bedeutet ANWESEND, gelb FERIEN, orange SCHULE (für die Lehrlinge) und hellblau bedeutet GESCHÄFTLICH ABWESEND. Um auf einen Blick zu sehen, ob wir genügend Personal pro Halbtag haben, möchte ich die grünen Felder pro Halbtag automatisch zählen. Ich denke, dass ich mit einem Makro arbeiten muss, weiss aber nicht genau wie das geht. Die Tabellen sind in Wochenblöcken untereinander gegliedert. Pro 2 Spalten ein Tag.

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