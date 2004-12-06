FAT oder FAT32

Grundsätzlich sollten Sie sich hier für FAT32 oder NTFS entscheiden. Die Formate FAT 32 und FAT unterscheiden sich im Wesentlichen durch folgendes:

FAT 32 unterstützt im Gegensatz zu FAT auch Partitionen, die grösser als 2 GB sind (mit Windows NT 4.0 sind es 4 GB).

FAT 32 weist kleinere Clustergrössen auf als FAT. Dies bewirkt, dass weniger physikalischer Speicherplatz pro Datei auf der Festplatte belegt wird.

FAT 32 lässt sich nicht mit folgenden Betriebssystemen betreiben:

Windows 3x, MSDOS, Caldera Open Dos, Windows NT (bis 4.0) und Windows 95A