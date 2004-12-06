6. Dez 2004
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
FAT oder FAT32
Ich habe mit Partition Magic alle Partitionen gelöscht und möchte nun neue erstellen. Können Sie mir sagen, ob sich FAT oder FAT32 besser dazu eignet?
Grundsätzlich sollten Sie sich hier für FAT32 oder NTFS entscheiden. Die Formate FAT 32 und FAT unterscheiden sich im Wesentlichen durch folgendes:
FAT 32 unterstützt im Gegensatz zu FAT auch Partitionen, die grösser als 2 GB sind (mit Windows NT 4.0 sind es 4 GB).
FAT 32 weist kleinere Clustergrössen auf als FAT. Dies bewirkt, dass weniger physikalischer Speicherplatz pro Datei auf der Festplatte belegt wird.
FAT 32 lässt sich nicht mit folgenden Betriebssystemen betreiben:
Windows 3x, MSDOS, Caldera Open Dos, Windows NT (bis 4.0) und Windows 95A
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