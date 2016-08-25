Fehler: «Vorgang nur für installierte Produkte gültig»

Lösung: Nach dem Doppelklick auf eine Verknüpfung zu einer Office-Datei, die zum Beispiel auf einem NAS liegt, erscheint die Fehlermeldung «Dieser Vorgang ist nur für Produkte gültig, die zurzeit installiert sind».

Die Fehlermeldungen von Microsoft sind offenbar auch unter Windows 10 und Office 2016 so aussagekräftig wie eh und je. Oder ohne Ironie: Was Windows Ihnen hier mitteilt, ist wahrscheinlich Quatsch, denn Sie haben doch bestimmt ein Office installiert.

Das Problem kann nach einem Windows- oder Office-Upgrade auftreten. Benutzerberichten zufolge helfe eine Office-Reparatur: In Windows 10 klicken Sie auf Start, tippen Systemst ein und öffnen die gefundene Systemsteuerung. Darin gehts zu Programme/Programme und Features. In Windows 7 öffnen Sie nach einem Klick aufs Start-Icon die Systemsteuerung und darin gehts weiter zu Programme/Programme und Funktionen.

Nun gehts in beiden wieder gleich weiter: Klicken Sie auf Microsoft Office, dann oben auf Ändern. Jetzt versuchen Sie es hier am besten zuerst mit der «Schnellreparatur». Sollte das noch nicht reichen, greifen Sie auf dem gleichen Weg zur «Onlinereparatur». (PCtipp-Forum)