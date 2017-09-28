Fehlermeldung: Zugriff verweigert – was nun?

Windows verwehrt Ihnen den Zugriff auf einen bestimmten Ordner oder eine Datei. Eventuell sogar auf eine Datei, auf die Sie früher problemlos zugreifen konnten. Das kann zwei Gründe haben.

1. Variante

Die Datei wird von einem anderen Benutzer im gleichen Netzwerk verwendet oder die Datei ist bereits in einem anderen Programm geöffnet.

Lösung:

Wenn die Datei bereits in einem anderen Programm geöffnet ist, können Sie das Programm schliessen. Im Zweifelsfall können Sie Ihren Rechner auch neu aufstarten, dann ist das Problem aus dem Weg geräumt. Benutzt ein anderer User im Netzwerk die Datei (z.B. auf einem gemeinsamen Laufwerk oder auf einem Server)? Da hilft entweder die direkte Kommunikation oder halt das Erstellen einer Kopie dieser Datei. Aufgepasst: Letzteres führt zu Versionsproblemen, da die andere Person und Sie einander vermutlich gegenseitig «überspeichern».

2. Variante

Sie haben nicht die erforderlichen Berechtigungen.

Lösung: