Fenster im Hintergrund auf dem Mac

Wenn am Mac auf ein Fenster geklickt wird, dann wird die jeweilige Anwendung aktiv und das System holt sie in den Vordergrund. So weit, so bestens bekannt. Wird hingegen beim Klicken und Verschieben die Command-Taste gedrückt gehalten, bleibt die Anwendung im Hintergrund. Das funktioniert sowohl innerhalb eines Programms mit mehreren offenen Fenstern, als auch zwischen Programmen.