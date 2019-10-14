Fenster immer im Vordergrund halten

Sei es ein Browserfenster mit einem Video oder einem Newsticker, sei es ein Anwendungsfenster mit zu beobachtenden Statusanzeigen oder ein Messenger – es kann viele Gründe geben, ein Fenster stets im Vordergrund haben zu wollen.

Bevor Sie zu einem Tool greifen: Es gibt Programme, die eine solche Funktion von selbst anbieten. Etwa der Task-Manager in Windows 7 und Windows 10 lässt sich übers Optionen-Menü Immer im Vordergrund halten. Auch der VLC Media Player bietet unter Ansicht eine solche Funktion. Prüfen Sie daher, ob Sie überhaupt ein Zusatztool hierfür brauchen.