Fernsupport per Gratisprogramm (nein, nicht TeamViewer)

Schon wieder trudelt ein Hilferuf ein: Diesmal ist es Office, das dauernd abschmiert. Oder eine Drucker-Installation, die scheitert. Oder eine Webbrowser-Toolbar, die wegsoll. Wie auch immer die PC-Probleme in Ihrem Bekanntenkreis aussehen mögen – Sie müssen in den allerwenigsten Fällen persönlich antraben, um zu helfen.

Bleiben Sie einfach an Ihrem Schreibtisch sitzen und klinken Sie sich per Fernsupport-Software bei Ihrem Bekannten ein. Das geht natürlich nur mit dessen Erlaubnis, zumal er das Fernsupport-Programm ebenfalls ausführen und Ihnen einen Code mitteilen muss. Damit sorgt der Hersteller der Remote-Software – hier zeigen wir AnyDesk – dafür, dass niemand unzulässig eine Verbindung mit den PCs ahnungsloser Nutzer aufbaut.

Wichtig: Falls ein Fremder Sie aus heiterem Himmel mit einem angeblichen Support-Auftrag anruft und zur Installation von AnyDesk oder TeamViewer auffordert, dann ist es meist ein Betrugsversuch. Erlauben Sie AnyDesk-, TeamViewer- oder andere Remote-Desktop-Zugriffe ausschliesslich Personen, die Sie persönlich kennen und denen Sie vertrauen.

Und so gehts mit AnyDesk

AnyDesk erfüllt bei Fernsupport-Aufgaben den gleichen Zweck wie der bekannte TeamViewer. Dabei verhält sich AnyDesk beim privaten Nutzer der Gratisversion aber inzwischen etwas weniger aufdringlich punkto Aufschwatzen der Kaufversion. Laut verschiedenen Berichten sei die Performance von AnyDesk zudem besser als jene von TeamViewer und es ist genauso einfach zu bedienen. Ihm fehlen lediglich die für die Business-Version üblichen Präsentationsfunktionen.

Los gehts: Sowohl Sie (nennen wir Sie «Support») als auch der User mit em PC-Problem (genannt «User») laden sich AnyDesk herunter. Das gibt es für alle gängigen Betriebssysteme, also für Windows (7 und 10), Linux, Android, Mac und iOS sowie für Chrome OS, Raspberry Pie und FreeBSD.

Starten Sie das heruntergeladene AnyDesk-Programm und bestätigen Sie allenfalls die Rückfrage der Benutzerkontensteuerung. Das Coole daran ist: Die heruntergeladene Datei ist selbst eine portable AnyDesk-Version, die sich direkt ausführen lässt. Sie müssen das Programm also nicht installieren, wenn Sie nicht wollen.

Zunächst sehen die Bildschirme des «Users» und des «Supports» gleich aus. Sie sehen nur, dass unter «Dieser Arbeitsplatz» unterschiedliche Zahlencodes drinstehen. Das ist die AnyDesk-Adresse.

Das ist der Bildschirm des «Users»: