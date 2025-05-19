Welches File ist das?

Wenn auch nur ein einziges Bit an der Datei anders läge, sähen wir einen komplett anderen Hash vor uns.

Was Ihnen dies nützt? Sie können erstens anhand eines Hashes (MD5 ist weit verbreitet) herausfinden, was für eine Datei Sie vor sich haben. Zweitens lässt sich auch anhand des Hashes feststellen, ob Ihre Dateiversion aufs Bit genau einem Original entspricht.

Einsatzbeispiele: Sie haben auf Ihrer Festplatte eine DVD-Abbilddatei im *.iso-Format gefunden, von der Sie annehmen, es sei die gesuchte. Aber da Dateinamen geduldig sind, wissen Sie nicht, ob Sie z.B. tatsächlich das Abbild der Windows-7-64bit-DVD vor sich haben oder ob es sich um die 32bit-Version mit oder ohne Service Pack 1 handelt. Berechnen Sie doch mal mit WinMD5sum oder FsumFrontend den MD5-Hash der Datei und googeln Sie nach dem kompletten 32stelligen Hash. Wenn es sich um eine intakte ISO-Datei einer Windows-Installations-DVD handelt, werden Sie diese Information mitsamt dem exakt gleichen Hash auf mehr als einer Webseite aufgelistet finden.

Mussten Sie eine ISO-Datei herunterladen, sind aber nicht sicher, ob sie intakt angekommen ist? Es wäre doch ärgerlich, wenn Sie eine defekte Datei brennen würden, die bei der Installation des nächsten PCs dauernd Fehler verursacht. Berechnen Sie doch nach dem nächsten grösseren Download einmal den MD5-Hash der Datei. Softwareanbieter stellen sehr oft selbst Listen mit den korrekten Hashes bereit.

Auf fast jedem FTP-Server werden Sie nebst der herunterladbaren Dateien auch noch Textdateien mit Endung «MD5» finden. Die zeigen den MD5-Hash der angebotenen Dateien. Berechnen Sie auf Ihrem PC den MD5-Hash zur Datei und vergleichen Sie den Hash mit jenem, den der Hersteller publiziert hat. Stimmen die Hashes exakt überein, haben Sie aufs Bit genau dieselbe Datei vor sich.