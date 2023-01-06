Filterzeilen aus Google Mail ausblenden

Sie öffnen Ihr Google-Mailkonto im Webbrowser und stören sich vielleicht an zwei oder mehr Filterzeilen wie «is:starred» oder «is:drafts», die oben recht viel Platz verschwenden, begleitet von viel ̶R̶a̶u̶m̶ ̶f̶ü̶r̶ ̶N̶o̶t̶i̶z̶e̶n̶ Weissraum. Je nach Einstellung erscheinen die, wenn Sie in der linken Spalte auf einen Ordner wie Entwürfe (führt zu: is:drafts) oder Markiert (is:starred) klicken.

Vermutlich ist auch bei Ihnen hierfür die Ansichtseinstellung «Mehrere Konten» verantwortlich.

Lösung: Um die Filterzeilen wieder auszublenden, öffnen Sie oben rechts via Zahnradsymbol die Einstellungen. Scrollen Sie in der Schnelleinstellungen-Spalte bis zu Art des Posteingangs herunter und schalten Sie von Mehrere Posteingänge auf Standard um. Schliessen Sie die Einstellungen-Spalte übers X, sind die Platzfresser verschwunden.