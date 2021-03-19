Firefox: Bestimmte Einstellungen in der Symbolleiste

Ob es die Startseite ist, die Sie häufig ändern wollen, die Sitzungseinstellungen («beim Beenden speichern oder nicht?») oder ob Sie raschen Zugriff auf die Cookie-Einstellungen wünschen – mit den folgenden Tipps können Sie einen oft benötigten Einstellungsbereich in Ihrer Firefox-Symbolleiste direkt zugänglich machen.

Firefox bietet für die Bedienoberfläche viele Anpassungsmöglichkeiten. Leider fehlt aber auch ihm standardmässig eine Option, mit der Sie in der Symbolleiste direkt einen bestimmten Bereich der Einstellungen verknüpfen können. Sie könnten nur die Einstellungen insgesamt als Icon unterbringen. Falls Ihnen das reicht, voilà: Gehen Sie im Firefox-Menü oben rechts zu Anpassen und ziehen Sie das Icon für Einstellungen in die Symbolleiste. Fertig!

Wenn Sie aber einen bestimmten Bereich der Einstellungen fast täglich brauchen, nervt es, wenn Sie sich jedes Mal zum gewünschten Kapitel in den Einstellungen durchklicken müssen. Sie können aber die Lesezeichen-Symbolleiste dazu verdonnern, diese Aufgabe zu übernehmen.

Und so gehts

Als Kurzfassung – es sind hierfür vier Dinge zu tun:

Lesezeichen-Symbolleiste leeren Lesezeichen-Symbolleiste in die Symbolleiste stecken Lesezeichen-Symbolleiste auf «Nie anzeigen» setzen Einstellungsverknüpfung in die Lesezeichen-Symbolleiste einfügen

1. Lesezeichen-Symbolleiste leeren: Die meisten User könnten die Lesezeichen-Symbolleiste entbehren, anschliessend lässt sie sich umnutzen. Schliesslich erlauben es moderne Browser, stets die wichtigsten Sites in mehreren Tabs geöffnet zu halten. Ausserdem kann man in der Lesezeichen-Bibliothek (mit Ctrl+Shift+O bzw. Strg+Umschalt+O zu erreichen) innerhalb von Weitere Lesezeichen einen eigenen Ordner namens «Wichtige Seiten» erstellen (Rechtsklick auf Weitere Lesezeichen, Neuer Ordner, den Namen eintippen). Damit der Ordner auch nach einem Sortiervorgang zuoberst steht, setzen Sie einen Unterstrich vor den Namen («_Wichtige Seiten»). In diesen verschieben Sie alle (!) Lesezeichen aus Ihrer Lesezeichen-Symbolleiste, indem Sie jedes bzw. alle aufs Mal einfach per Maus in den neuen, selbsterstellten Ordner rüberziehen. In der Lesezeichen-Bibliothek muss Lesezeichen-Symbolleiste nun leer sein.