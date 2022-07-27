Firefox: Bestimmte individuelle Suche hinzufügen

Letztes Jahr habe ich im Artikel «Fast jede Webseiten-Suche in Chrome, Edge und Firefox» gezeigt, wie Sie in diesen drei Browsern individuelle Suchwerkzeuge einfügen. Das funktioniert immer noch.

Auch die Möglichkeit eines individuellen Lesezeichens und eines Schlüsselwortes im Firefox klappt noch, wie in diesem Artikel beschrieben.

Aber für Firefox gibts einen weiteren versteckten Weg, der auch das Hinzufügen per Chrome-Methode erlaubt. Der Vorteil davon: Falls Sie mit einem separaten Suchfeld arbeiten, erscheint die so hinzugefügte Suche auch, wenn Sie das Suchfeld aufklappen.

Vorher: Öffnen Sie im Firefox übers Hamburger-Menü oben rechts die Einstellungen und gehen Sie zu Suche. Fürs Hinzufügen einer zusätzlichen Suchmaschine gibts hier zunächst nur den Link «Weitere Suchmaschinen hinzufügen». Der führt Sie aber in den Add-on-Download-Bereich, der die gewünschte Suchfunktion vermutlich auch nicht anbietet.