Firefox: Bildschirmfoto-Funktion weg – so klappts weiterhin mit dem Screenshot

Mozilla hat Firefox 88 ausgerollt. Die Redaktorin rieb sich nach dem Update kurz die Augen: Da war doch bisher, rechts in der Suchleiste, die Seiten-Aktion Bildschirmfoto? Doch nach dem Update ist das Icon verschwunden. Und tatsächlich, Mozilla hat das Feature Take a Screenshot aus dem Menü Page Actions (Aktionen für Seite) rausgeworfen, wie Mozilla in den Release Notes unter Geändert schreibt (engl.).

So können Sie weiterhin mit Firefox einen Screenshot erstellen: