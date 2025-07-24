Firefox und Chrome: Alternativ-Texte von Online-Bildern auslesen

Sie können es unter https://codepo8.github.io/Alt-Text-Rollover-Bookmarklet/ testen. Wenn Sie es in Ihrem Browser hinzufügen wollen, folgen Sie einfach der Anleitung in diesem Artikel und verwenden Sie obige JavaScript-Codezeile.

Vom gleichen Entwickler, der das obige Bookmarklet zur Verfügung stellt, gibt es auch Add-ons für Firefox und Edge. Jenes für Firefox finden Sie hier und jenes für Microsoft Edge hier.

Jenes für Edge lässt sich mit den Hinweisen auf seiner Webseite (engl.) auch in Chrome installieren.

Aufgepasst! Sowohl das Add-on als auch das Bookmarklet basieren offenbar auf demselben JavaScript Code, denn sie zeigen unter manchen Bedingungen dasselbe suboptimale Verhalten. Der im Bookmarklet unter «https://codepo8.github.io/Alt-Text-Rollover-Bookmarklet/alt-text-rollover.js» verknüpfte JavaScript-Code dürfte den «Fehler» enthalten. So erscheint bei meinen Tests das gelbe Pop-up mit dem ALT-Text bei manchen Webseiten (ausgerechnet auch auf pctipp.ch) ein Stück zu weit oben. Daher verschwindet jener Teil des Fensters, der den Drag-Balken (um es zu verschieben) und das Close-X (um es zu schliessen) enthält, ausserhalb des klickbaren Bereichs, zum Beispiel unter eine Titelleiste der Webseite selbst. Wenn das gelbe ALT-Text-Fenster weder verschieb- noch schliessbar ist, müssen Sie das Tab der betroffenen Seite schliessen. Sie können die Seite allerdings sofort wieder mittels Ctrl+Shift+T (Strg+Umschalt+T) öffnen.

Wenn Sie mit dem erwähnten Manko leben können oder es nur auf Seiten verwenden, auf denen das Phänomen nicht auftritt, ist das Bookmarklet oder das Add-on auf jeden Fall die bequemste Variante. Ansonsten prüfen Sie die Tipps auf der Folgeseite.

Variante 2: ALT-Text aus dem Quellcode

Die Browser bieten auch eigene Werkzeuge, wenn auch nicht ganz so bequeme.

Im Firefox klicken Sie mit rechter Maustaste aufs Bild, das Sie interessiert, und wählen Sie Barrierefreiheit-Eigenschaften untersuchen. Im unteren Teil erscheinen technische Informationen. In der rechten Spalte unter Überprüfungen/Eigenschaften finden Sie ein Feld «name:». Dahinter steht, falls vorhanden, der ALT-Text. Dreifachklicken Sie ihn (nur so lässt er sich gesamthaft markieren) und drücken Sie Ctrl+C (Strg+C), um ihn zu kopieren. Jetzt können Sie ihn mit Ctrl+V (Strg+V) in ihrem CMS oder in einem Texteditor einfügen.