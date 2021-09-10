Firefox, Chrome & Edge: Desktop-Benachrichtigungen anpassen

Bei Webseiten, die für Sie interessante Inhalte bieten, empfehlen wir Ihnen, die Pushes mal probeweise zu aktivieren. Die lassen sich auch sehr schnell und einfach wieder abschalten oder zurück auf «Nachfragen» stellen. Auf der nächsten Seite lesen Sie, wie das in Mozilla Firefox, Google Chrome und Microsoft Edge funktioniert. In anderen Webbrowsern dürfte es sehr ähnlich sein, da viele davon auf Chromium basieren.

Keine oder nur bestimmte Push-Nachrichten

Einzelne Push-Nachrichten wieder abschalten

Nicht alle Nutzer lieben solche Benachrichtigungen. Darum verlangt der Webstandard für solche Desktop-Nachrichten, dass jede Webseite, die Pushes anzeigen will, den Nutzer um Erlaubnis fragen muss. Und das tun auch alle gängigen Browser.

Haben Sie von einer Webseite Push-Nachrichten aktiviert und möchten diese wieder deaktivieren? Besuchen Sie hierfür am einfachsten die betroffene Webseite, zum Beispiel über den Klick auf die Push-Meldung.

Wenn Sie einer Webseite im Firefox die Push-Nachrichten erlaubt haben, zeigt sich in der Adresszeile ein zusätzliches Einstellungselement, das wie zwei symbolisierte Kippschalter aussieht. Klicken Sie drauf, können Sie die Pushes gleich an Ort und Stelle wieder abschalten, indem Sie bei Erlaubt aufs X klicken.