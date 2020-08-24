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Gaby Salvisberg
24. Aug 2020
Lesedauer 2 Min.

Kleines Browser-Trickli

Firefox/Chrome: Nicht markierbaren Text markieren

In einigen Web-Bedienoberflächen lässt sich mancher Text nur schlecht oder gar nicht per Maus markieren, um ihn z.B. zu kopieren. Mit einem kleinen Trick in Firefox und Chrome gehts oft trotzdem.
© (Quelle: Google/Mozilla/PCtipp.ch (Montage))

Sie versuchen auf einer Webseite einen kleinen Text-Schnipsel zu markieren, weil Sie ihn gerne kopieren wollen. Das kann eine Mailadresse, ein Gerätetyp, ein Name oder etwas anderes sein. Doch der Text lässt sich mit der Maus einfach nicht oder nur mit viel «Zirkeln» markieren. Entweder öffnet es stattdessen gleich einen Link oder der Bereich in der Webseite verhält sich fast wie ein Bild, in dem sich einfach kein Text markieren lässt.

Folgender Trick funktioniert hierbei aber sehr oft – sei es in Google Chrome oder in Mozilla Firefox: Bevor Sie mit der linken Maustaste die Textauswahl markieren, drücken und halten Sie zusätzlich die (linke) Alt-Taste. Ist diese gedrückt, lässt sich der Text per Maus oftmals trotzdem noch markieren. Anschliessend lassen Sie die Alt-Taste los und schnappen sich den Kopierbefehl via Kontextmenü (rechte Maustaste).

Markieren einmal mit und einmal ohne Alt-Taste

 © Quelle: PCtipp.ch

Hinweis: Den Tipp haben wir anhand von Firefox 79.0 und Chrome 84.0.x unter Windows 10 Pro x64 2004 erstellt.

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