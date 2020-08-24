Firefox/Chrome: Nicht markierbaren Text markieren

Sie versuchen auf einer Webseite einen kleinen Text-Schnipsel zu markieren, weil Sie ihn gerne kopieren wollen. Das kann eine Mailadresse, ein Gerätetyp, ein Name oder etwas anderes sein. Doch der Text lässt sich mit der Maus einfach nicht oder nur mit viel «Zirkeln» markieren. Entweder öffnet es stattdessen gleich einen Link oder der Bereich in der Webseite verhält sich fast wie ein Bild, in dem sich einfach kein Text markieren lässt.

Folgender Trick funktioniert hierbei aber sehr oft – sei es in Google Chrome oder in Mozilla Firefox: Bevor Sie mit der linken Maustaste die Textauswahl markieren, drücken und halten Sie zusätzlich die (linke) Alt-Taste. Ist diese gedrückt, lässt sich der Text per Maus oftmals trotzdem noch markieren. Anschliessend lassen Sie die Alt-Taste los und schnappen sich den Kopierbefehl via Kontextmenü (rechte Maustaste).