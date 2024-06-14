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Gaby Salvisberg
14. Jun 2024
Lesedauer 2 Min.

Tastenkürzel-Minitipp

Firefox & Chrome: Unerwünschten Suchbegriff löschen

Sie haben sich bei einem Suchbegriff vertippt. Jetzt erscheint der immer wieder als Vorschlag, wenn Sie in der Adressleiste von Chrome oder Firefox die ersten Zeichen eintippen. So löschen Sie ihn gezielt.

In Firefox können Sie zum Löschen das Drei-Punkte-Symbol verwenden

© (Quelle: PCtipp.ch)

Sie haben sich in einem Suchbegriff in der Adresszeile von Chrome oder Firefox vertippt. Und nun, wenn Sie in der Adresszeile die ersten (noch richtigen) Zeichen eintippen, drängelt sich der unerwünschte Suchvorschlag dauernd vor.

Den werden Sie aber sofort los: Wenn der Suchbegriff erscheint, klicken Sie im Firefox hinter dem Begriff aufs «...»-Symbol und wählen Sie Aus Chronik entfernen.

In Chrome klicken Sie stattdessen hinter dem Suchbegriff aufs X-Symbol.

Tastenkürzel-Tipp

Noch schneller und ohne Maus gehts so, egal ob Firefox oder Chrome: Fahren Sie per Pfeiltaste auf den unerwünschten Vorschlag und drücken Sie Shift+Delete (Umschalt+Löschen).

Und so sieht das in Chrome aus

 © Quelle: PCtipp.ch

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