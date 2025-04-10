Firefox & Chrome: Webseiten-Inhalte editierbar machen

In diesem Artikel habe ich Ihnen neulich gezeigt, was JavaScript-Bookmarklets sind, und Ihnen vier kleine nützliche Beispiele vorgestellt.

Ein User hat ein weiteres Bookmarklet gezeigt, mit dem man den aktuell im Browserfenster dargestellten Inhalt editierbar macht. Das kann sinnvoll sein, um vor einem Screenshot oder vor dem Druck der Seite überflüssige Elemente loszuwerden, damit die Seite mit etwas Glück auf weniger Papierseiten Platz hat.

Wir zeigen es am Beispiel von Firefox, es funktioniert in Chrome aber sinngemäss gleich.

So gehts: Klicken Sie mit rechts auf die Firefox-Symbolleiste und wählen Sie unter Lesezeichen-Symbolleiste die Option Immer anzeigen. Klicken Sie aufs Lesezeichen-Symbol und verwenden Sie Lesezeichen verwalten. Dort gehts nun zu Lesezeichen-Symbolleiste. Es folgt im rechten Teil ein Rechtsklick und Lesezeichen hinzufügen. Nennen Sie es z. B. EditInhalt oder EditableContent.

Für die Adresse gibts jetzt keine Webadresse, sondern ein kleines, einzeiliges JavaScript: