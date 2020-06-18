Firefox: Was ist eigentlich mit der Leseansicht?

Das Schrift-Icon (Aa) in der linken Spalte hat es übrigens in sich. Klicken Sie es an, können Sie wählen, ob Sie eine Schrift mit oder ohne Serifen wollen, ob Sie eine grössere oder kleinere Schriftart wünschen, eine schmalere Darstellung mit breiteren Rändern oder eine breitere mit schmalerem Rand. Ausserdem schalten Sie zwischen einem etwas grösseren oder kleineren Zeilenabstand um oder wählen nicht zuletzt eine helle Darstellung, eine etwas gedämpfte Sepia-Darstellung oder gleich den Dunkelmodus.

Tipp fürs Drucken! Das Add-on «Leseansicht Aktivieren» ist übrigens nicht nur zum Lesen von Artikeln zu gebrauchen. Es hilft auch ganz massgeblich dabei, einen Artikel ohne Bilder und Werbekram zu Papier (oder zu PDF) zu bringen. Stellen Sie hierfür die Leseansicht so ein, wie sie Ihnen gefällt (fürs Drucken natürlich beim Hell-Modus bleiben). Gehen Sie nun via Alt+D zu Datei/Druckvorschau.

Aufgepasst: Die Leseansicht versucht lediglich, die relevanten Inhaltselemente anzuzeigen und den Rest auszublenden. Das führt aber fast zwangsläufig dazu, dass Bilder fehlen, die zum Artikel gehören. Es dürften auch sonstige eingebettete Elemente fehlen, weil die Leseansicht nicht erkennt, dass diese zum Artikel gehören. Prüfen Sie also in der Druckvorschau genau, ob all jene Elemente enthalten sind, die Sie später fürs Verständnis des Lesestoffes brauchen.

In Google Chrome lässt sich die Leseansicht theoretisch auch freischalten: Tippen Sie chrome://flags/ in die Adresszeile und drücken Sie Enter. Suchen Sie nach dem Eintrag #enable-reader-mode und wählen Sie dahinter im Ausklappmenü den Eintrag Enabled. Nach einem Neustart des Browser taucht in der Chrome-Adressleiste ebenfalls ein Leseansicht-Icon auf; aber nur, sofern die Webseite den Modus überhaupt anbietet. Klicken Sie es an, erscheint der aktuell geöffnete Artikel im Lesemodus. Dieser lässt sich aber weitaus weniger gut konfigurieren (Schriftart, Spaltenbreite) als im Firefox.