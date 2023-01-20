Mozilla
Firefox: Erweiterungen mit der neuen Schaltfläche verwalten
Mit dem jüngsten Browser-Update auf Firefox 109 hat Mozilla nicht nur wieder mehrere Sicherheitsprobleme behoben (4 davon als «hoch» eingestuft), sondern mit der Version 109 erhält Firefox, wie bereits angekündigt, eine neue Erweiterungs-Schaltfläche. Das hat den Vorteil, dass Sie nun Add-ons einfach direkt von der Symbolleiste aus verwalten können. Falls eine Erweiterung nicht in der Listenansicht enthalten ist, wurde sie evtl. bereits an die Symbolleiste angeheftet.
- Klicken Sie oben rechts in der Symbolleiste auf den Erweiterungsbutton, um die Listenansicht zu öffnen (das Symbol sieht wie ein Puzzle-Stück aus).
- Pro Add-on sehen Sie rechts jeweils ein Zahnrad-Symbol. Klicken Sie auf eines.
- Sie sehen nun die Optionen: An Symbolleiste anheften, Erweiterung verwalten, Erweiterung entfernen und Erweiterung melden.
So aktualisieren Sie Firefox manuell
Die meisten Browser aktualisieren sich standardmässig automatisch. Wenn Sie jedoch manuell überprüfen möchten, ob ein Update verfügbar ist: Klicken Sie auf das Hamburger-Menü (oben rechts), gehen Sie zu Hilfe und dort wählen Sie Über Firefox. Ist ein Update gefunden, starten Sie den Browser neu.
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