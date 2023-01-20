Firefox: Erweiterungen mit der neuen Schaltfläche verwalten

Alternativ finden Sie ganz unten in der Listenansicht Erweiterungen verwalten, was es auch bisher schon gab. Dort können Sie wie gewohnt pro Erweiterung den Schieberegler betätigen, um ein Add-on zu aktivieren oder zu deaktivieren oder sie melden oder entfernen.

So aktualisieren Sie Firefox manuell

Dies wurde mit einem Windows-11-Pro-Gerät (22H2) und der Firefox-Version 109.0 durchgeführt.

Die meisten Browser aktualisieren sich standardmässig automatisch. Wenn Sie jedoch manuell überprüfen möchten, ob ein Update verfügbar ist: Klicken Sie auf das Hamburger-Menü (oben rechts), gehen Sie zu Hilfe und dort wählen Sie Über Firefox. Ist ein Update gefunden, starten Sie den Browser neu.