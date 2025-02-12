Firefox: Falsche Umlaute reparieren

Moderne Websites verwenden fast immer den internationalen, sehr umfangreichen Zeichensatz UTF-8. Damit sind Probleme mit Umlauten auf Websites normalerweise kein Thema mehr. Die Webseitenbetreiber geben im Kopfbereich der Seite den Zeichensatz an und die Browser interpretieren ihn in der Regel korrekt.

Dennoch kann es sein, dass sich eine Webseite beim Laden einmal verheddert, der Zeichensatz nicht erkannt wird und die Umlaute infolgedessen falsch erscheinen.

Im Firefox hilft oft ein einfacher Befehl. Drücken Sie gegebenenfalls die Alt-Taste, um das Menü einzublenden. Rufen Sie im Menü Ansicht den Befehl Textkodierung reparieren auf.