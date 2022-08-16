Firefox: Alle geöffneten Tabs in der Taskleiste anzeigen

Die Screenshots stammen zwar diesmal aus Windows 10, aber es funktioniert im Firefox unter Windows 11 genau gleich.

Wichtige Hinweise zum Schluss

Je mehr Thumbnails es werden, desto eher kann es passieren, dass auf Ihrer Bildschirmbreite nicht mehr alle Bildchen Platz haben. Sobald diese Limite erreicht ist, zeigt Firefox dort keine horizontalen Vorschauen mehr an, sondern zeigt sie in einer Art Liste.

Ausserdem ist Firefox so eingestellt, dass es überhaupt maximal 20 Vorschauen anzeigen kann. Sind mehr als 20 Tabs geöffnet, zeigt der Browser wieder nur eine Vorschau pro Fenster – mit dem darin aktiven Tab. Wie Sie im Einstellungs-Screenshot oben sehen, gibts am gleichen Ort einen Eintrag browser.taskbar.previews.max, der diese Anzahl auf 20 begrenzt. Die können Sie auch erhöhen. Aber seien Sie damit vorsichtig und erhöhen Sie den Wert nur in kleinen Schritten, denn das Erzeugen und Anzeigen von Thumbnails braucht Rechenleistung, die dann vielleicht plötzlich anderswo fehlt.