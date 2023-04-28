Firefox: gespeichertes Passwort anzeigen

Im neuen Fenster listet Firefox in der linken Spalte alle Zugänge auf. Um eins der Passwörter zu kopieren, klicken Sie den Eintrag in der linken Spalte an und benutzen im rechten Teil den Button Kopieren. Über den Befehl Entfernen oben rechts können Sie den Eintrag löschen. Wollen Sie nur schauen, wie das hinterlegte Passwort lautet, benutzen Sie hinter «Passwort» das Augen-Symbol.

Und in Google Chrome? Da geht das auch, siehe hier.

Update 28.4.2023: Anpassung an aktuelle Firefox-Version. (PCtipp-Forum)