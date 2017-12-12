Firefox: Kacheln «Wichtige Sites» im neuen Tab anpassen

Firefox versucht hier schon die Thumbnails einiger Websites anzuzeigen, die Sie häufig besuchen. Fahren Sie auf eine der Kacheln, dann erscheint ein kleiner Kreis mit drei Punkten. Klicken Sie darauf. Hier lässt sich die Kachel Anheften, Bearbeiten, in neuem (wahlweise privatem) Fenster öffnen, Entfernen oder Aus Chronik löschen. Heften Sie an, was Sie hier behalten wollen und entfernen Sie jene, die Sie hier nicht brauchen.