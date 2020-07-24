Firefox: Lesezeichen auf neuen PC mitnehmen

Lösung: Geht es Ihnen ausschliesslich um die Lesezeichen? Starten Sie Ihren alten PC und stöpseln Sie einen USB-Stick ein. Starten Sie Firefox und drücken Sie Ctrl+Shift+B (Strg+Umschalt+B). Falls sich mit dieser Tastenkombination nicht die Lesezeichenverwaltung öffnet, gehen Sie stattdessen oben rechts übers Hamburger-Menü (die drei Querstriche) zu Bibliothek/Lesezeichen. Ganz unten finden Sie Lesezeichen verwalten.

Es öffnet sich ein Fenster «Bibliothek». Klicken Sie oben auf die Schaltfläche Importieren und Sichern und wählen anschliessend Sichern. Speichern Sie die entstehende Datei (sie trägt üblicherweise die Endung *.json) auf den USB Stick.