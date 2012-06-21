Firefox: Mehrzeilige Lesezeichen-Symbolleiste

Eine Alternative ist die Erweiterung «Roomy Bookmarks Toolbar». Nach der Installation ist - wie immer - ein Firefox-Neustart fällig. Danach erscheint automatisch der Einstellungsdialog. Aktivieren Sie im Reiter Symbolleisten die Option «Mehrzeilige Lesezeichen-Symbolleiste anzeigen in X Reihen» und geben anstelle des X die gewünschte Anzahl Zeilen an.

Sie können die Einträge der Lesezeichenleiste wahlweise mit oder ohne Beschreibungstext anzeigen. Standardmässig sind die Beschriftungen ausgeblendet. Wollen Sie sie zurückhaben, wechseln Sie zum Reiter Beschriftung und aktivieren «Lesezeichen-Beschriftung immer anzeigen». (PCtipp-Forum)