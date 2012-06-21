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Gaby Salvisberg
21. Jun 2012
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Firefox: Mehrzeilige Lesezeichen-Symbolleiste

Problem: Ich möchte im Firefox mehrere Lesezeichen-Symbolleisten hinzufügen. Früher erledigte das die Multirow Bookmarks Toolbar. Leider funktioniert diese aber unter meiner Version nicht. Gibt es einen Weg, eine mehrzeilige Lesezeichenleiste hinzubekommen?

Einstellungen der Roomy Bookmarks Toolbar

© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Die Erweiterung «Multirow Bookmarks Toolbar» wird nicht mehr weiterentwickelt; und zwar zu Gunsten von «Multirow Bookmarks Toolbar Plus». Diese scheint aber laut Nutzerkommentaren Werbung anzuzeigen, die nicht jeder User goutiert.

Einstellungen der Roomy Bookmarks Toolbar

 © Quelle: PCtipp.ch

Eine Alternative ist die Erweiterung «Roomy Bookmarks Toolbar». Nach der Installation ist - wie immer - ein Firefox-Neustart fällig. Danach erscheint automatisch der Einstellungsdialog. Aktivieren Sie im Reiter Symbolleisten die Option «Mehrzeilige Lesezeichen-Symbolleiste anzeigen in X Reihen» und geben anstelle des X die gewünschte Anzahl Zeilen an.

Sie können die Einträge der Lesezeichenleiste wahlweise mit oder ohne Beschreibungstext anzeigen. Standardmässig sind die Beschriftungen ausgeblendet. Wollen Sie sie zurückhaben, wechseln Sie zum Reiter Beschriftung und aktivieren «Lesezeichen-Beschriftung immer anzeigen». (PCtipp-Forum)

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