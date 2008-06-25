25. Jun 2008
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Firefox: Meistbesuchte Seiten wiederherstellen
Problem: Ich habe versehentlich in der Lesezeichensymbolleiste den Tab «Meistbesuchte Seiten» gelöscht. Gibt es eine Möglichkeit, ihn wieder herzustellen?
Lösung: Ihnen fehlt im neuen Firefox plötzlich dieses «Meistbesuchte Seiten»-Lesezeichen, hier mit einem bläulichen Ordnersymbol:
Das bekommen Sie flugs wieder zurück! Erstellen Sie in dieser Lesezeichensymbolliste via Rechtsklick ein Neues Lesezeichen. Taufen Sie es «Meistbesuchte Seiten» und geben Sie als Ziel folgendes an:
place:queryType=0&sort=8&maxResults=10
Schon ist wieder alles paletti. Mehr zu diesem Thema lesen Sie z.B. in «Places query syntax» im englischsprachigen Mozillazine. (PCtipp-Forum)
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