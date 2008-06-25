Firefox: Meistbesuchte Seiten wiederherstellen

Lösung: Ihnen fehlt im neuen Firefox plötzlich dieses «Meistbesuchte Seiten»-Lesezeichen, hier mit einem bläulichen Ordnersymbol:

Das bekommen Sie flugs wieder zurück! Erstellen Sie in dieser Lesezeichensymbolliste via Rechtsklick ein Neues Lesezeichen. Taufen Sie es «Meistbesuchte Seiten» und geben Sie als Ziel folgendes an:

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