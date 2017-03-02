Firefox: Mozilla kauft Pocket. Aber was ist Pocket?

Wetten, eine dieser Situationen kennt jeder? Kurz vor Feierabend flattert im Büro noch der Link zu einem superspannenden Thema herein, aber Sie können den längeren Text jetzt gerade nicht lesen, weil Sie schon auf dem Sprung in Richtung Freiheit sind. Oder der spannend klingende Link begegnet Ihnen unterwegs in einem Tweet auf Ihrem Smartphone; doch hier schlägt der «tl;dr»-Effekt zu: «too long; didn't read», der Artikel ist zu lang, um ihn auf dem Smartphone in der überfüllten Bahn vernünftig lesen zu können. Sie würden ihn sich viel lieber später auf Ihrem Tablet wieder vorknöpfen.

Wie die Erfahrung zeigt, wird man sich am nächsten Tag kaum mehr die Mühe machen, den Link wieder zu suchen; meist hat man bis dann ohnehin vergessen, dass es ihn gibt. Dem will Pocket entgegenwirken. Dessen früherer Name war «Read it later» – zu Deutsch «Lies es später». Und genau das ist auch der Zweck von Pocket: Interessant klingende Webseiten oder Artikel, die Sie bei der ersten Begegnung gerade nicht lesen können, stecken Sie einfach direkt aus dem Browser oder aus Twitter (oder aus 1500 anderen Apps) heraus in die Pocket. Sobald Sie an dem Gerät sitzen, auf dem Sie etwas Musse für längeres Lesen haben, öffnen Sie die Pocket wieder und haben die Inhalte direkt vor sich.

So gehts

Für die Nutzung von Pocket erstellen Sie bei getpocket.com einen kostenlosen Account. Alternativ verwenden Sie Ihren gegebenenfalls bestehenden Firefox- oder Google-Account für die Registrierung. Im Firefox ist die Pocket-Erweiterung bereits als fest installierte Funktion enthalten. Installieren Sie die Pocket-App oder -Erweiterung auf all den Geräten und in all den Browsern, an denen Sie entweder auf interessante Links stossen könnten (um sie in die Pocket zu schieben) oder an denen Sie üblicherweise längere Artikel auch tatsächlich lesen könnten (um sie aus der Pocket zu holen).

Pocket für Android:

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Pocket to Kindle:

https://getpocket.com/apps/ebooks/

Melden Sie sich auf allen Geräten in den Pocket-Apps mit Ihrem Konto an.

Ab sofort geht es so: Haben Sie beim Surfen einen interessanten Link entdeckt, den Sie später lesen wollen? Klicken Sie in Firefox oder Chrome aufs Pocket-Icon. Ob Sie dem Artikel ein oder mehrere selbstdefinierte Themen-Tags hinzufügen wollen, bleibt Ihnen überlassen.