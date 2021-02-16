Firefox: Neuen, versteckten Druckdialog ausprobieren

Lesen Sie auf der nächsten Seite, wie Sie den neuen Druckdialog im Firefox aktivieren und wie Sie zum Drucken den klassischen Systemdialog als weitere Alternative verwenden können.

Neuen Druckdialog im Firefox aktivieren

Möchten Sie den neuen Druckdialog schon mal ausprobieren? Tippen Sie in der Adresszeile die Zeichenfolge(ohne Leerzeichen) ein und drücken Sie. Nun bestätigen Sie mit einem Klick auf, dass Sie vorsichtig sein werden.

Tippen Sie im Suchfeld oben die Zeichenfolge print.tab_modal.enabled ein. Der Eintrag erscheint sofort. Durch Doppelklick auf false ändert sich dieser auf true, womit er aktiviert ist. Falls Sie das später wieder zurückändern wollen, kippen Sie die Einstellung einfach wieder auf false. Ein Browser-Neustart ist auch gar nicht nötig, denn die Einstellung ist sofort wirksam.