Firefox: neuer Tab bei Suche über Suchfeld

Aber falls Sie lieber die Adresszeile zum Suchen verwenden, funktioniert das nicht. Firefox ersetzt den Inhalt des aktuell angezeigten Tabs durch jenen mit dem Suchresultat.

Kleiner Tipp, falls das Malheur gerade eben passiert ist: Halten Sie die Ctrl-Taste gedrückt, während Sie im Firefox auf den Zurück-Pfeil klicken. Damit öffnet sich ein neuer Tab, der die gerade eben vom Suchresultat «verdrängte» Seite wieder anzeigt. Der Tab mit den Suchresultaten ist dann ebenfalls noch geöffnet.

Naheliegender Workaround: Das Offensichtliche zuerst. Öffnen Sie erst den neuen Tab mit Ctrl+T und suchen Sie dann.

Schlechter Workaround: Es gibt für die Adresszeile ebenfalls eine Einstellung, die Sie via about:config erreichen. Setzen Sie browser.urlbar.openintab auf true. Dies hat aber einen Nachteil, der ein wenig auch das Verhalten von Firefox erklärt: Damit öffnet sich alles in einem neuen Tab, was Sie in der Adresszeile eingeben. Also auch, wenn Sie eine URL eintippen und Enter drücken – die Seite erscheint im neuen Tab. Das führt dazu, dass Sie ständig zu viele überflüssige Tabs haben und immer wieder manuell aufräumen müssen. Wir vermuten, dass Firefox gar nicht unterscheiden kann, ob Sie in der Adresszeile gerade eine Suche oder eine URL eintippen.

Besserer Workaround: Alt+Enter! Tippen Sie Ihren Suchbegriff in der Adresszeile ein. Drücken Sie jetzt nicht Enter, sondern Alt+Enter. Damit öffnet Firefox einen neuen Tab mit dem Suchresultat. Hinweis: Wenn Sie die unter «Schlechter Workaround» getätigte Einstellung vorgenommen haben, funktioniert Alt+Enter umgekehrt: Bei Enter erscheint das Suchresultat im neuen, bei Alt+Enter im aktuellen Tab. (PCtipp-Forum)