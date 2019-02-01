Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
1. Feb 2019
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Firefox: neuer Tab bei Suche über Suchfeld

Bei der Websuche im Firefox erscheinen die Resultate im aktuellen Tab. Mit diesen Tipps öffnet Firefox die Suchresultate im neuen Tab.

Wenn Sie via Suchfeld (A) suchen, öffnet die Einstellung (B) die Suchresultate im neuen Tab

© Quelle: PCtipp.ch

«Ich wollte diese Seite doch noch lesen!» Doch Firefox hat den aktuellen Tab durch das Resultat Ihrer Websuche ersetzt. Das passiert vielen unabsichtlich. Wäre es nicht besser, wenn Firefox Suchresultate generell im neuen Tab anzeigte?

Lösung: Das klappt nur, wenn Sie zur Websuche konsequent das separat einblendbare Suchfeld benutzen: Ein Rechtsklick auf die Symbolleiste, gefolgt von Anpassen, zeigt zusätzliche Elemente. Ziehen Sie das Feld Suchen einfach per Maus in die Symbolleiste hinauf, z.B. direkt neben die Adressleiste. 

Wenn jenes da ist und Sie es benutzen, funktioniert genau das Gewünschte mit einer simplen Einstellung: Tippen Sie about:config in die Adressleiste, gefolgt von Enter. Bestätigen Sie die Warnmeldung. Tippen Sie openintab als Filterbegriff in die Suchen-Zeile. Setzen Sie den Eintrag browser.search.openintab per Doppelklick auf true. Das wars. Das Suchresultat von allem, was Sie per Suchfeld suchen, erscheint ab sofort in einem neuen Tab.

Wenn Sie via Suchfeld (A) suchen, öffnet die Einstellung (B) die Suchresultate im neuen Tab

 © Quelle: PCtipp.ch

Aber falls Sie lieber die Adresszeile zum Suchen verwenden, funktioniert das nicht. Firefox ersetzt den Inhalt des aktuell angezeigten Tabs durch jenen mit dem Suchresultat.  

Kleiner Tipp, falls das Malheur gerade eben passiert ist: Halten Sie die Ctrl-Taste gedrückt, während Sie im Firefox auf den Zurück-Pfeil klicken. Damit öffnet sich ein neuer Tab, der die gerade eben vom Suchresultat «verdrängte» Seite wieder anzeigt. Der Tab mit den Suchresultaten ist dann ebenfalls noch geöffnet.

Naheliegender Workaround: Das Offensichtliche zuerst. Öffnen Sie erst den neuen Tab mit Ctrl+T und suchen Sie dann.

Schlechter Workaround: Es gibt für die Adresszeile ebenfalls eine Einstellung, die Sie via about:config erreichen. Setzen Sie browser.urlbar.openintab auf true. Dies hat aber einen Nachteil, der ein wenig auch das Verhalten von Firefox erklärt: Damit öffnet sich alles in einem neuen Tab, was Sie in der Adresszeile eingeben. Also auch, wenn Sie eine URL eintippen und Enter drücken – die Seite erscheint im neuen Tab. Das führt dazu, dass Sie ständig zu viele überflüssige Tabs haben und immer wieder manuell aufräumen müssen. Wir vermuten, dass Firefox gar nicht unterscheiden kann, ob Sie in der Adresszeile gerade eine Suche oder eine URL eintippen.

Besserer Workaround: Alt+Enter! Tippen Sie Ihren Suchbegriff in der Adresszeile ein. Drücken Sie jetzt nicht Enter, sondern Alt+Enter. Damit öffnet Firefox einen neuen Tab mit dem Suchresultat. Hinweis: Wenn Sie die unter «Schlechter Workaround» getätigte Einstellung vorgenommen haben, funktioniert Alt+Enter umgekehrt: Bei Enter erscheint das Suchresultat im neuen, bei Alt+Enter im aktuellen Tab. (PCtipp-Forum)

Kommentare

Firefox Browser Kummerkasten Zubehör Internet & Sicherheit
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Apple wird 50 und feiert weltweit mit Stars
Apple wurde vor 50 Jahren gegründet. Die Kultmarke feierte das im März mit einer Reihe von Events in Nordamerika, Europa und Asien. Das sind die Highlights in Bildern:
1 Minute
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren
News
IBM und ETH Zürich entwickeln Algorithmen für KI und Quantencomputing
IBM und ETH Zürich treiben die Entwicklung neuer Algorithmen voran, die KI, klassische Datenverarbeitung und Quantencomputing verbinden. In den nächsten zehn Jahren will man damit gemeinsam komplexe Probleme in Wirtschaft und Wissenschaft effizienter lösen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Buehlmann-sw.png
Christian Bühlmann
6. Apr 2026
Mehr erfahren
News
EU will Bearbeitungsgebühr für billige Online-Importe
Chinesische Onlinehändler schicken jeden Tag tausende Päckchen mit billigen Artikeln nach Europa. Die EU will den daraus resultierenden steigenden Kosten mit einer Abgabe für die Bearbeitung begegnen.
2 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare