Firefox: Pocket verwenden – so gehts

Füllen Sie die Liste, indem Sie entweder hier (s. Screenshot) auf das Plus-Symbol klicken und eine URL eingeben und auf Hinzufügen klicken.

Oder Sie öffnen in Firefox einen neuen Tab, surfen auf eine Webseite bzw. einen Artikel etc. und klicken neben der Suchleiste auf das Pocket-Symbol. Sie können im Pop-up-Fenster direkt Tags eingeben. Hier werden Seiten auch wieder entfernt oder Sie können sich die Liste anzeigen lassen.

Wenn Sie nun auf dem Handy die Pocket-App öffnen und sich mit Ihrem Firefox-Konto anmelden (klicken Sie auf Mit Firefox fortfahren), haben Sie direkt Zugriff auf die zuvor hinzugefügten Webseiten und Artikel.

Wie der Alltag mit Pocket (alternativ auch mit Google Chrome) aussehen könnte, haben wir in diesem Artikel etwas genauer beschrieben.

Hinweis: Dies wurde unter Windows 10 Pro (21H2) und der Firefox-Version 99.0 durchgeführt.