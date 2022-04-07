7. Apr 2022
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Firefox: Pocket verwenden – so gehts
Es gäbe so viel zu lesen. Doch wenn man Zeit hat, findet man die Artikel vielleicht nicht mehr. Webseiten, Artikel oder Videos können Sie auch mit Pocket von Mozilla sammeln.
Heutzutage ist Pocket in den Firefox-Browser integriert. Damit können Sie unterschiedliche Inhalte – z. B. Blogs, Nachrichtenquellen, Webseiten oder Videos – zentral speichern und später von verschiedenen Geräten darauf zugreifen. Dies bedingt ein kostenloses Firefox-Konto, mit dem man sich für ein Pocket-Konto registriert (gratis). Die Firefox-Besitzerin Mozilla kaufte Pocket im Jahr 2017.
Mit Firefox-Konto registrieren
- Klicken Sie im Firefox-Browser rechts des Suchfeldes auf das Pocket-Symbol. Klicken Sie anschliessend auf die Schaltfläche Mit Firefox registrieren.
- Melden Sie sich mit Ihrem Firefox-Konto an.
- Nun sehen Sie die Grundansicht von Pocket, Meine Liste ist noch leer. Unten finden Sie die Links zu den mobilen Versionen von Pocket (Android, iOS).
Wie der Alltag mit Pocket (alternativ auch mit Google Chrome) aussehen könnte, haben wir in diesem Artikel etwas genauer beschrieben.
Hinweis: Dies wurde unter Windows 10 Pro (21H2) und der Firefox-Version 99.0 durchgeführt.
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